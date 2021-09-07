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В Кировске водитель универсала Opel протаранил два попутных УАЗа, один из которых был с прицепом. Пострадали два человека.
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"Виновник установлен и привлечен к ответственности за несоблюдение дистанции, за управление автомобилем без ОСАГО. Также составлены протоколы за управление автомобилем не имея права управления и за то что виновник скрылся с места ДТП," - уточнили информацию в Апатитском ГИБДД.
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