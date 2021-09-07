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Авария дня. В Мурманской области водитель протаранил пару УАЗов и сбежал

Авария дня. В Мурманской области водитель протаранил пару УАЗов и сбежал (3 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 11:41
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   скрылся с места дтп   
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В Кировске водитель универсала Opel протаранил два попутных УАЗа, один из которых был с прицепом. Пострадали два человека.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   скрылся с места дтп   
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Олег 39 минут назад
а за обгон через сплошную?
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Slonyash 3 минуты назад
Сука, 40 км/час ограничение там, нах так лететь, кусок же ты говна!
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Johnny

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