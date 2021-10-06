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К-219: 30 ядерных боеголовок лежат в Атлантике

К-219: 30 ядерных боеголовок лежат в Атлантике (4 фото)

Автор:
06 октября 2021 18:44
Метки: К-219   авария   подводные лодки   
1119
4
35 лет назад в Атлантическом океане произошел взрыв на советской подводной лодке К-219. Экипаж спасал аварийный атомоход, проявив настоящий героизм и самопожертвование.

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Метки: К-219   авария   подводные лодки   
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