Колонна велосипедистов не поделила дорогу с дальнобойщиками в Подмосковье

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Велосипедисты двигались колонной в два ряда по узкой трассе близ деревни Лыткино под Можайском. Такая манера езды не понравилась двум дальнобойщикам.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Учить большегруз может только отъявленный дол-бо-еб и то, только если сохранился.
ЗЫ: ненавидящие велосипедистов агрессивные школьники из каментов - сосите х.у.й., я ваших мамок е.б.а.л. )))))))
Я не школьник! школу еще при ссср заканчивал, но двухколесных люто ненавижу! им правила не писаны!могут ночью переться по трассе без единого огонька, могух справа объезжать поворачивающи направо автомобиль (ну, не видно их в зеркало!!!)
а езда по дорогам! это просто атас! у них тренировка, бл, а километровые пробки из-за этого... это же спорт... да нах он нужен этот спорт, если из-за десятка еб_ланов, которые нихрена не показывают на соревнованиях дороги раком стоят?
Вроде бы и их право законное, но писец как мешают, особенно грузовикам.
Другой вопрос, какое может быть удовольствие от катания на велике в таких условиях и при такой опасности?!. Когда попадешь под фуру, жертвой будет не водитель фуры... И будет уже не столь важно, кто виноват....