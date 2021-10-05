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Колонна велосипедистов не поделила дорогу с дальнобойщиками в Подмосковье

Колонна велосипедистов не поделила дорогу с дальнобойщиками в Подмосковье (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2021 14:25
Сообщество : Автомир
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   велосипедисты   видео   дтп   конфликт на дороге   фура   
1575
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Велосипедисты двигались колонной в два ряда по узкой трассе близ деревни Лыткино под Можайском. Такая манера езды не понравилась двум дальнобойщикам.

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   велосипедисты   видео   дтп   конфликт на дороге   фура   
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48  комментариев
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3k
Том Сойер 2 часа назад
Пи.дара.сы двухколёсные! Епала им поразбивать, чтобы в следующий раз хе.рнёй не занимались! Совсем мрази окуели!
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747
vandergur Минуту назад
Д. О. Л. Б, [мат] Ы
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2k
Laplander 2 минуты назад
Первый велосипедист в белом показал неприличный жест второму дальнобойщику, вот и весь сыр-бор. На видео отлично это видно.
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29k
Fat Lynx 5 минут назад
И опосля такого перфоманса странно, что им по е-балу не оформили... или не раскатали по асфальту.
Учить большегруз может только отъявленный дол-бо-еб и то, только если сохранился.
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14k
Роберт Шекли Полчаса назад
На видео отчетливо видно максимально вежливых и аккуратных дальнобойщиков и группу великовозрастных дебилов.
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7k
Ivan Полчаса назад
Что то велики не правы. По двое мы только на тренировках ездили, когда тренер на машине сзади сопровождал. И в разрешенную правилами ширину колонны в 0.75 м. они не укладываются. А потом всех велосипедистов не любят, из за долбоящеров.
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38k
Олег Полчаса назад
поверившие в бессмертие велосипедики решили поучить дальнобойщиков ПДД?
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14k
Михаил Гривин 38 минут назад
Я хоть и люблю велосипед, но ехать по двое некорректно, считаю. Мы когда катаемся - едем по двое только по обочине, по краю проезжей части - по одному, что б не попадать под колеса. Есть разметка, обозначающая обочину - лично я стараюсь держаться правее неё. Просто так безопаснее.

ЗЫ: ненавидящие велосипедистов агрессивные школьники из каментов - сосите х.у.й., я ваших мамок е.б.а.л. )))))))
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753
Gleb_Skameikin 41 минуту назад
Велосипендон еще и возмущается!
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10k
Star Link 44 минуты назад
"Хрусты торопятся на небо" масло, холст, 2021 год.
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294
Surveyor 45 минут назад
Как альтернативный - пеший или на вело/мото - так обязательно гейпарад нужно устроить. Люди - работают, но этим - лишь бы помешать. Какая необходимость ехать в 2 ряда? И - водителя фуры могут и наказать, что не факт - а этих - похоронят или останутся калеками - что было бы лучше.
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670
Sexxxton 49 минут назад
Я как владелец автомобиля и велосипеда, всегда в равной степени ненавижу всех, в зависимости от того, на чём я передвигаюсь. А когда я пешеход, вообще, злой как собака!
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28k
Slonyash 57 минут назад
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18k
sanchesS80 57 минут назад
Доездятся, блин, будут кровавые лепёшки на дорогах.
Вроде бы и их право законное, но писец как мешают, особенно грузовикам.
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90
Николай MG AdV Час назад
меня в детстве учили, что надо на велосипеде ехать по встречной у края
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5k
Ruk Час назад
велогандоны
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852
Bambucha Andrianov Час назад
А че они МКАД не выехали ... или на Дмитровку там где даже на легковой стремновато ехать
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11k
Голос Вселенной Час назад
Вообще велосипедисты ПДД не нарушают, даже когда едут попарно. Фуры должны их обгонять так же, как и другой транспорт - когда есть возможность на участках, где разрешен обгон.
Другой вопрос, какое может быть удовольствие от катания на велике в таких условиях и при такой опасности?!. Когда попадешь под фуру, жертвой будет не водитель фуры... И будет уже не столь важно, кто виноват....
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22k
Очевидное-Невероятное Час назад
В Нидерландах велосипедистов как грязи, но нет ни одного дебила, который на велосипеде рискнул бы выехать на междугороднюю трассу.
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
Страйком всех велохрустов под каток и в лесу закопать. Особенно этого скулящего гомосека с камерой.
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33k
Опаньки 2 часа назад
нафига такой экстрим-спорт нужен, трасс мало им что-ли
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