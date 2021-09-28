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Герой дня: водитель подставил свой автомобиль и не позволил уехать пьяному дальнобойщику

Герой дня: водитель подставил свой автомобиль и не позволил уехать пьяному дальнобойщику (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 13:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дальнобойщик   дтп   пьяный за рулем   фура   
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В Вологде водитель тягача DAF протаранил столб, но, сдав назад, решил продолжить движение. Происходящее увидел водитель «Лады Калины», он обогнал фуру и преградил ей путь.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дальнобойщик   дтп   пьяный за рулем   фура   
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9  комментариев
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9k
Lev Asriev 2 часа назад
Ну, "Калина", собственно для этого и нужна. Ее не жалко подставить).
Это шутка.А по теме-водитель "калины" безусловно герой. Этот ушлепок на фуре столько бед наворотить мог....
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12k
Евгений 7 минут назад
Говна кусок. Если б не водитель калины - натворил бы бед посерьезнее. Тут в клетку закрывать надо.
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64k
Viktor 9 минут назад
Не надо было подставлять свою тачку, а может быть и жизнь! У меня знакомую чувак на фуре цепанул (или не заметил, или спецом сдриснул), так она за ним поехала и ментам по телефону говорила где они находятся - минут через пять повязали утырка!
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1k
DarkOmen 41 минуту назад
А куда поехал микроавтобус, который стоял за фурой, его же вроде зацепил этот выблюдок?
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2k
Sergius SPb 54 минуты назад
Откуда он знал что там пьяный за баранкой?
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12k
Михалыч 2 часа назад
За езду на фуре в таком состоянии надо кастрировать, чтобы не размножались.
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