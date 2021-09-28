Герой дня: водитель подставил свой автомобиль и не позволил уехать пьяному дальнобойщику

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В Вологде водитель тягача DAF протаранил столб, но, сдав назад, решил продолжить движение. Происходящее увидел водитель «Лады Калины», он обогнал фуру и преградил ей путь.
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Это шутка.А по теме-водитель "калины" безусловно герой. Этот ушлепок на фуре столько бед наворотить мог....