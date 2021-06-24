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На перекрестке улиц Некрасова и Богдана Хмельницкого в Иваново 34-летний водитель автомобиля Toyota Corolla проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 50-летнего мужчины.
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Всем участникам аварии удалось выжить. Пишут, что оба водителя были пьяные.
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