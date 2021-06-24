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Авария дня. Жесткое ДТП с двумя легковушками

Авария дня. Жесткое ДТП с двумя легковушками (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 11:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   
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На перекрестке улиц Некрасова и Богдана Хмельницкого в Иваново 34-летний водитель автомобиля Toyota Corolla проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 50-летнего мужчины.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   
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Атеист 2 часа назад
Оо, нашли друг друга.. -2 алкаша на дорогах! хоть на некоторое время
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Johnny

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