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Автомобилист из Санкт-Петербурга ехал посмотреть на Хибины. У подъезда к горам ему в лоб вылетел водитель пикапа Mitsubishi, а после чего попытался скрыться.
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После вызова ГИБДД водитель внедорожника сбежал. Как удалось выяснить потерпевшему, виновник - это бывший директор Кировского филиала Инжирингового центра ФосАгро.
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