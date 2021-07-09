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Авария дня. Пьяный водитель устроил ДТП в Кировске и попытался скрыться

Авария дня. Пьяный водитель устроил ДТП в Кировске и попытался скрыться (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   
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Автомобилист из Санкт-Петербурга ехал посмотреть на Хибины. У подъезда к горам ему в лоб вылетел водитель пикапа Mitsubishi, а после чего попытался скрыться.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   
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Johnny

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