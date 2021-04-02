20 лет простоя в сарае: история о ГАЗ-21С «Волга» из Финляндии

Знаете, как бы ни печально было об этом говорить, но к советским автомобилям в России часто относятся хуже, чем за рубежом. Если какому-нибудь европейцу или американцу в руки попадет старый автомобиль родом из СССР, можно быть уверенными в том, что его восстановят в идеальное состояние.

0 Источник: Так случилось с этим ГАЗ-21С «Волга», принадлежащим Тони Вессману из финского города Лахти. В 2001 году в сарае соседа он обнаружил ржавеющий советский автомобиль, который оказался никому не нужен.

0 Источник: «Волга» простояла там без движения с 1979 года, получив довольно серьезные повреждения кузова после того, как крыша сарая рухнула. В остальном же состояние автомобиля оказалось весьма неплохим.

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0 Источник: Тони потребовался всего месяц, чтобы вновь запустить двигатель у автомобиля и проехать на нём первые метры. А ведь до этого он простоял без движения более 20 лет. Но этого было мало, «Волге» требовалась комплексная реставрация.

0 Источник: У Тони не было необходимых знаний по восстановлению советских автомобилей, поэтому первые пару лет он посвятил изучению технической документации и ремонту отдельных узлов и агрегатов.

0 Источник: Постепенно проект подходил к концу: был готов интерьер, приведен в порядок внешний вид, а техническое состояние приблизилось к виду нового автомобиля. Тони стал использовать «Волгу» для редких поездок по выходным.

0 Источник: В 2008 году машина получила широкую известность в Финляндии после съемок в известном финском семейном сериале. В 2012 году Тони и его ГАЗ-21С «Волга» стали участниками престижного фестиваля Gorkyclassic в Нижнем Новгороде. Интересно, что автомобиль доехал из Финляндии своим ходом и был внесен в реестр классических автомобилей ГАЗ.

0 Источник: В 2015 году аутентичность «Волги» Тони была также подтверждена финской комиссией по классическим автомобилям, после чего машина получила музейный статус и соответствующую музейную регистрацию.

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