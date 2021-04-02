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20 лет простоя в сарае: история о ГАЗ-21С «Волга» из Финляндии

20 лет простоя в сарае: история о ГАЗ-21С «Волга» из Финляндии (11 фото)

Автор:
02 апреля 2021 14:24
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   волга   газ волга   газ-21   олдтаймер   ретро авто   
867
11
Знаете, как бы ни печально было об этом говорить, но к советским автомобилям в России часто относятся хуже, чем за рубежом. Если какому-нибудь европейцу или американцу в руки попадет старый автомобиль родом из СССР, можно быть уверенными в том, что его восстановят в идеальное состояние.
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Метки: авто   автомир   автомобили   волга   газ волга   газ-21   олдтаймер   ретро авто   
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8k
Vlad 2 часа назад
Шикарное авто. Молодец финн.
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46k
Albert GER Час назад
Ради правды - если у хозяина нет денег на реставрацию, то он просто отправляет на металлолом. Независимо от страны.
В русском контенте навалом информации о рестовраторах.
Надо отдать должное много "армянстроя".
Продают потом, в описании - тачка новая, двигатель от ...хз - Мерседеса, коробка от УАЗа, сиденья от Порше и тд.
В итоге - говноконсруктор с понтами.
Кто такое купит я хз.
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31k
Alex 2 часа назад
Клевая
Это вам не Хендай Солярис
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12k
Serg2001 2 часа назад
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9k
Kostick 2 часа назад
получив довольно серьезные повреждения кузова после того, как крыша сарая рухнула - таки крыша получила большие повреждения) а по факту, красиво очень. без колхоза, которым портят многие "реставраторы".
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