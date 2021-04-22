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ГАЗ-24 «Волга» в неплохом состоянии продают в Германии

ГАЗ-24 «Волга» в неплохом состоянии продают в Германии (13 фото)

Автор:
22 апреля 2021 08:56
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   волга   газ   газ-24   найдено на ebay   
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Автосалон OldtimerHandel выставил на продажу в Германии ГАЗ-24 «Волга» 1983 года выпуска. Судя по опубликованным фотографиям редкий для Европы седан находится в идеальном состоянии.
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Метки: авто   автомир   автомобили   волга   газ   газ-24   найдено на ebay   
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1  комментарий
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barracuda Час назад
хорошА...
передняя правая карта двери чуть смята, ну это мелочи...
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