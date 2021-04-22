ГАЗ-24 «Волга» в неплохом состоянии продают в Германии

190
13
Автосалон OldtimerHandel выставил на продажу в Германии ГАЗ-24 «Волга» 1983 года выпуска. Судя по опубликованным фотографиям редкий для Европы седан находится в идеальном состоянии.
За советский седан ГАЗ-24 Волга в идеальном состоянии просят €8500, что в эквиваленте составляет без малого 800 тысяч рублей.
Ранее эта же фирма неоднократно продавала различную технику из СССР, в том числе мотоциклы Днепр и Урал. Дилер располагается в небольшой коммуне Шкопау на территории бывшей ГДР.
Ранее эта же фирма неоднократно продавала различную технику из СССР, в том числе мотоциклы Днепр и Урал. Дилер располагается в небольшой коммуне Шкопау на территории бывшей ГДР.
Что касается Волги, то она находится в хорошем косметическом состоянии. Автомобиль оснащен 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 95 л.с., механической трансмиссией и задним приводом. Пробег — 123 тысячи километров.
×
«Эта классическая машина готова к езде. Тем не менее она остается русским старожилом, не отвечающим никаким немецким стандартам. Пожалуйста, имейте в виду, что получать удовольствие от вождения, а также возиться со старыми технологиями является обязательным условием!» — говорится на сайте.
Источник:
Ссылки по теме:
- Mercedes-Benz 190SL 1957 года выпуска сгнил в труху, но еще стоит приличных денег
- Jaguar XJ220 со сверхмалым пробегом — недооцененная жемчужина
- RUF BTR 1981 — это не бронетранспортер, а классический Porsche 911 Turbo
- Идеально для зомби-апокалипсиса: канадский броневик Gurkha за 30 миллионов
- 800 сил на механике: гиперкар Koenigsegg, который вы можете купить сегодня
Метки: авто автомир автомобили волга газ газ-24 найдено на ebay
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...
передняя правая карта двери чуть смята, ну это мелочи...