ГАЗ-24 «Волга» в неплохом состоянии продают в Германии

За советский седан ГАЗ-24 Волга в идеальном состоянии просят €8500, что в эквиваленте составляет без малого 800 тысяч рублей.



Ранее эта же фирма неоднократно продавала различную технику из СССР, в том числе мотоциклы Днепр и Урал. Дилер располагается в небольшой коммуне Шкопау на территории бывшей ГДР.