Идеальная капсула времени: ГАЗ-24 "Волга" 1985 года без пробега

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Представляю вашему вниманию эталонную капсулу времени и, пожалуй, лучшую гаражную находку последних лет: абсолютно новая "Волга" ГАЗ-24 1985 года с пробегом всего 29 километров!
Автомобиль был куплен в чековом магазине "Каштан", доехал до гаража и с тех пор более 35 лет простоял на колодках под покрывалом: кузов до сих пор покрыт заводским консервантом. Причем это не совсем обычная "24-ка", а довольно редкая переходная модель ГАЗ-24М которая выпускалась всего чуть более года.
Первые фото. Стоит на колодках
Уже в процессе первичного изучения "Волги" стало понятно, что перед нами 100% капсула времени в полностью заводском состоянии. Пожилой дедушка — ее первый и единственный владелец поведал нам биографию авто.
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Первый год установки пластиковой решетки на ГАЗ-24: она кстати немного отличается от 2410
Сам он в то время работал на очень престижной должности — начальником колонны в таксопарке Львова, поэтому благодаря связям ему удалось приобрести сперва одну "Волгу" ГАЗ-24 в экспортном исполнении, а потом и эту переходную. Первую он активно эксплуатировал и ездил на ней в качестве автомобиля на каждый день, а вот вторую специально решил сохранить для своих детей и внуков.
Шли годы, дети выросли, времена поменялись и "Волга" стала не особо актуальной машиной для повседневной езды, поэтому машина продолжала стоять в гараже-пристройке: на колодках и под покрывалом. Дед даже решил не смывать заводской консервант на основе парафина, а номера на авто никогда еще не ставились.
Сиденья уже как на 3102
Так эта "Волга" и простояла до 2021-го года, а весь ее пробег — это перегон от площадки автомагазина до гаража!
Сохран машины поражает воображение: везде как новая и без каких-либо дефектов, даже подвеска снизу была в идеале и без следов поверхностной коррозии.
Родная резина еще с пупырышками
Причем это не совсем обычная "24-ка", а довольно редкая переходная модель ГАЗ-24М (неформальное название), которая выпускалась всего чуть более года: с 1985 по 1986-й.
В отличии от просто ГАЗ-24, на этой модели бамперы лишились клыков, исчезла панель переднего номера под бампером (он "переехал" на сам бампер на двух кронштейнах). Появилась черная пластиковая решетка радиатора (небольшая часть Эмок шла со старой хромированной решеткой с завода), отсутствуют подфарники (габариты перенесли в фары), исчезла надпись "Волга" с передних крыльев, исчезли круглые фонарики с хромированных дефлекторов на задних стойках. На машине стоит "прямая" выхлопная труба с хромированной насадкой и добавленным резонатором, радиальные широкие низкопрофильные шины 205 70 R14 вместо прежних 185-х диагональных на более широких дисках, плоские пластиковые колпаки колес. Новые, более широкие резиновые задние брызговики.
Внутри: новые сиденья полностью раздельные спереди и сзади с подголовниками спереди от ГАЗ-3102. Появился привычный "ручник" на полу между сиденьями (ранее он был выдергивающейся рукояткой под панелью). Электрообогрев заднего стекла вместо обдува. Пластик обода руля стал рельефным (ранее был гладким).
В багажнике: запасное колесо переехало с пола за заднее сиденье на специальную рамочную полочку.
Под капотом: усовершенствованный двигатель от ГАЗ-24-10 ЗМЗ-402.10, изменения в тормозной системе (введение вакуумного усилителя с раздельным главным цилиндром «исчезновение» разделителя контуров).
В багажнике были обнаружены пластиковые колпаки колес, запасная хромированная облицовка радиатора (не попала на фото) и еще целый ряд запасных частей, которые хранил запасливый дедушка.
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чаевых я не беру - дают.
чаю я на них не покупаю.
после смены в парке поддаю."
прям так и слышишь. в какое такси не сядешь - везде эта песня. :)
отличная машина была - волга. ну, конечно, с 85л.с. мотором слабовато было, а 100 норм. ну и 4-х скоростей маловато, пятая так и просилась, а нетю... хотя, наверное, слабый мотор 5-ти ступенчатую коробку не потянул бы.
ох, и накатал я на ней в 80-х...
у меня так знакомый копейку купил. тоже простояла в гараже ......лет. через месяц плотных поездок. вся засопливила и начала греметь подвеска.