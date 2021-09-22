Идеальная капсула времени: ГАЗ-24 "Волга" 1985 года без пробега

Сам он в то время работал на очень престижной должности — начальником колонны в таксопарке Львова, поэтому благодаря связям ему удалось приобрести сперва одну "Волгу" ГАЗ-24 в экспортном исполнении, а потом и эту переходную. Первую он активно эксплуатировал и ездил на ней в качестве автомобиля на каждый день, а вот вторую специально решил сохранить для своих детей и внуков.