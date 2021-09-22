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Идеальная капсула времени: ГАЗ-24 "Волга" 1985 года без пробега

Идеальная капсула времени: ГАЗ-24 "Волга" 1985 года без пробега (29 фото)

Автор:
22 сентября 2021 10:07
Сообщество : Автомир
Метки: ГАЗ Волга   ГАЗ-24   авто   автомир   автомобили   капсула времени   
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Представляю вашему вниманию эталонную капсулу времени и, пожалуй, лучшую гаражную находку последних лет: абсолютно новая "Волга" ГАЗ-24 1985 года с пробегом всего 29 километров!
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Метки: ГАЗ Волга   ГАЗ-24   авто   автомир   автомобили   капсула времени   
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5k
schmubu Полчаса назад
"я таксёр, я мастер, я летаю.
чаевых я не беру - дают.
чаю я на них не покупаю.
после смены в парке поддаю."
прям так и слышишь. в какое такси не сядешь - везде эта песня. :)

отличная машина была - волга. ну, конечно, с 85л.с. мотором слабовато было, а 100 норм. ну и 4-х скоростей маловато, пятая так и просилась, а нетю... хотя, наверное, слабый мотор 5-ти ступенчатую коробку не потянул бы.
ох, и накатал я на ней в 80-х...
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10k
котегRUS 12 минут назад
а вот моя красоточка... дед мне ее ещё в 9-ом классе подарил, гонял на ней до 2002 года.. теперь жалею что продал тогда буквально за копейки

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3k
Слава Андреев 13 минут назад
кузов -то живой. а вот все резинки и прокладки придется поменять.
у меня так знакомый копейку купил. тоже простояла в гараже ......лет. через месяц плотных поездок. вся засопливила и начала греметь подвеска.
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5k
Ruk 13 минут назад
классная! я бы такую купил
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