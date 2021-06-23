ГАЗ-24 «Волга», простоявший под открытым небом 15 лет, смогли завести и даже прокатились на нем

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Автор канала Flexiny регулярно выкладывает видеоролики оживления брошенных автомобилей. Новое видео получилось еще более увлекательным, ведь главным героем стал старенький ГАЗ-24 «Волга». Советский автомобиль оказался невероятно живучим!
Сообщается, что «Волга» была брошена в 2005 году. Её перемещали несколько раз, прежде чем доставили на какой-то сельский участок. Состояние автомобиля — плачевное. Кузов покрыт слоем ржавчины, а пороги прогнили насквозь и превратились в труху. На салон вообще без слёз смотреть невозможно. Хорошо, что видео не передаёт запахи.
Первым делом блогер заменил масло в двигателе, почистил масляный фильтр, поставил новую аккумуляторную батарею и сделал подачу топлива из канистры в обход штатной топливной системы, которая наверняка пришла в негодность.
Этого оказалось достаточно, чтобы двигатель завёлся. Правда сначала он работал лишь на части цилиндров, отчего вибрация была просто колоссальная. Затем он спалил катушку зажигания, в результате чего её пришлось заменить. Промыл радиатор и залил новую воду. И двигатель заработал гораздо лучше.
Этого оказалось достаточно, чтобы двигатель завёлся. Правда сначала он работал лишь на части цилиндров, отчего вибрация была просто колоссальная. Затем он спалил катушку зажигания, в результате чего её пришлось заменить. Промыл радиатор и залил новую воду. И двигатель заработал гораздо лучше.
Всё это еще раз подтверждает тот факт, что советская техника, на самом деле, очень живучая. Даже после стольких лет забвения и такого ужасного внешнего состояния автомобиль удалось завести после проведения базовых мероприятий по оживлению, и даже поездить на нём.
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