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ГАЗ-24 «Волга», простоявший под открытым небом 15 лет, смогли завести и даже прокатились на нем

ГАЗ-24 «Волга», простоявший под открытым небом 15 лет, смогли завести и даже прокатились на нем (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 июня 2021 10:03
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   газ   газ волга   газ-24   оживление   ретро авто   
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Автор канала Flexiny регулярно выкладывает видеоролики оживления брошенных автомобилей. Новое видео получилось еще более увлекательным, ведь главным героем стал старенький ГАЗ-24 «Волга». Советский автомобиль оказался невероятно живучим!

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Метки: авто   автомир   автомобили   газ   газ волга   газ-24   оживление   ретро авто   
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6  комментариев
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46k
noName 2 часа назад
Ну хз для меня чудес тут нет:сараями и занимаюсь.Ну немного критики:в горшки надо было ливануть чуть масла,и покрутить без свечей.Свечи с проводами сразу в мусор!!!Почистить контакты крышки трамблера,прерывателя и бегунка.Глядишь,катушка и выжила бы...
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1k
gizmo gizmo Час назад
мне кажется, или карб и воздушок жигулёвский ?
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92
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВ gizmo gizmo 45 минут назад
Не волговский точно.... у меня была такая... только белая... эх... воспоминаний юности с ней сколько связано)
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5k
hhwost 2 часа назад
"Волга" это такая машина, которая почти никогда не бывает полностью исправна, но и почти никогда не ломается полностью. в любом состоянии можно завести и куда-то доехать, хотя-бы до гаража с ямой
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11k
Элитный тигр 2 часа назад
Аааа, то есть сначала блохер полдвижка перебрал? Вот так и скажите, значит заголовок поста абсолютно не отражает содержание. В принципе так любую технику можно завести. Я тоже в старом сарае нашел лодочный движок, который не заводили лет 30 точно, Вихрь-25. Перебрал, поменял сальники все, негрол в редукторе сменил - и завелся движок. Как-то не додумался фото и видео снять, наверно тоже хероем интернета стал бы.
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8k
Cornho 2 часа назад
Точно так же и мы Волгу оживляли в своё время, только она ещё на полколеса вросшей в землю была.
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