ГАЗ-24 «Волга», простоявший под открытым небом 15 лет, смогли завести и даже прокатились на нем

Первым делом блогер заменил масло в двигателе, почистил масляный фильтр, поставил новую аккумуляторную батарею и сделал подачу топлива из канистры в обход штатной топливной системы, которая наверняка пришла в негодность.



Этого оказалось достаточно, чтобы двигатель завёлся. Правда сначала он работал лишь на части цилиндров, отчего вибрация была просто колоссальная. Затем он спалил катушку зажигания, в результате чего её пришлось заменить. Промыл радиатор и залил новую воду. И двигатель заработал гораздо лучше.