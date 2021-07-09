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В Нидерландах выставили на продажу редкий универсал ГАЗ-24 «Волга» с дизельным мотором

В Нидерландах выставили на продажу редкий универсал ГАЗ-24 «Волга» с дизельным мотором (12 фото)

Автор:
09 июля 2021 13:19
Сообщество : Автомир
Метки: ГАЗ волга   ГАЗ-24   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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На портале «Autoscout24» появилось объявление о продаже редкого универсала «Волга» ГАЗ-24-77. Автомобиль является экспортным вариантом модели и выделяется наличием под капотом дизельного мотора Peugeot.
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Метки: ГАЗ волга   ГАЗ-24   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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2  комментария
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13k
Совранский 2 часа назад
Классный аппарат, у бати был такой - только седан.
Вещь! Особенно забавно было заправляться: объезжаешь очередь на заправку, подходишь к "дальнобою" - просишь залить. Они не отказывали, но потом дружно выходили посмотреть(как нерадивый водитель на бензиновой, по их мнению, машине - уедет с баком саляры). И как только Волга начинала тарахтеть - наступали расспросы/беседы мин 10))))))))))))))
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28k
Snork Snorkoff Час назад
Эхх.. зачетнейший был сарай. У нас была такая, списанная техничка автколоновской гоночной команды. Не знаю что там было за двигло, мелкий был, но помню что передвигалась неприлично быстро для такой баржи и при этом адски грохотала крышей ибо перевертыш и нормально жесткость придать по новой так и не получилось.
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