В Нидерландах выставили на продажу редкий универсал ГАЗ-24 «Волга» с дизельным мотором

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На портале «Autoscout24» появилось объявление о продаже редкого универсала «Волга» ГАЗ-24-77. Автомобиль является экспортным вариантом модели и выделяется наличием под капотом дизельного мотора Peugeot.
Универсалы ГАЗ-24-77 собирали мелкосерийно, а также реализовывали и обслуживали в Европе специалисты советско-бельгийской компании Scaldia-Volga S.A. Подобные модификации предназначались для продажи на местном рынке и стоили дороже бензинового исполнения. Однако некоторые редкие «Волги» все же оказывались позже в СССР.
Выставленный на продажу экземпляр относится к 1977 году. Заднеприводный универсал оборудован 2,1-литровым дизельным мотором Peugeot Indenor xdp, отдача которого составляет 62 лошадиные силы. В паре с агрегатом на «Волгу» устанавливали четырехступенчатую механическую трансмиссию.
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Судя по фотографиям, 44-летняя «Волга» пребывает не в лучшем состоянии. На кузове универсала видны следы шпаклевки, которой замазывали ржавчину. Кроме того, очагами коррозии покрыты как внешние, так и технические детали автомобиля. В то же время продавец утверждает, что «Волга» находится на ходу, однако во время езды у машины перегревается двигатель.
За редкую модификации «Волги» с пробегом 27 000 километров владелец запросил 4 350 евро (примерно 385 000 рублей по текущему курсу).
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Вещь! Особенно забавно было заправляться: объезжаешь очередь на заправку, подходишь к "дальнобою" - просишь залить. Они не отказывали, но потом дружно выходили посмотреть(как нерадивый водитель на бензиновой, по их мнению, машине - уедет с баком саляры). И как только Волга начинала тарахтеть - наступали расспросы/беседы мин 10))))))))))))))