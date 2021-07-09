В Нидерландах выставили на продажу редкий универсал ГАЗ-24 «Волга» с дизельным мотором

Судя по фотографиям, 44-летняя «Волга» пребывает не в лучшем состоянии. На кузове универсала видны следы шпаклевки, которой замазывали ржавчину. Кроме того, очагами коррозии покрыты как внешние, так и технические детали автомобиля. В то же время продавец утверждает, что «Волга» находится на ходу, однако во время езды у машины перегревается двигатель.