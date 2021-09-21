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Honda Civic CVCC — легендарная японская машина, потеснившая автогигантов Детройта

Honda Civic CVCC — легендарная японская машина, потеснившая автогигантов Детройта (19 фото)

Автор:
21 сентября 2021 08:55
Сообщество : Автомир
Метки: Civic   Honda   Honda Civic   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
212
19
В начале семидесятых годах у американских автогигантов появились три очень серьёзных проблемы. Первая – нефтяной кризис, вторая – новые правительственные экологические требования и третья – вот эта маленькая японская машина.
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Метки: Civic   Honda   Honda Civic   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Kostick 2 часа назад
чуть более новая, но брюс плохого не посоветует))

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Фobosgrunt Час назад
С хондаматиком о двух ступенях наверняка под десятку лопал
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Frank Borman 2 часа назад
Кульный кар. Вот так и загнулась американская кар-индустрия. Прайс на бензин подскочил, и огромные прожорливые неповоротливые колымаги стали не нужны.
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