Honda Civic CVCC — легендарная японская машина, потеснившая автогигантов Детройта

Дефицит бензина и высокая его стоимость заставили покупателей искать более экономичные машины, которых в линейке американских автогигантов тогда еще не было. Пользуясь, как говорится, случаем, «экологи» пролоббировали серьёзное ужесточение требований к выбросам, так называемую «поправку Маски», требовавшую от автопроизводителей снизить вредные выбросы у новых машин почти на порядок.



Пока американские инженеры в поте лица пытались изобретать моторы, подходившие под новые требования, японцы доделали свой CVCC, над которым многие долгое время посмеивались, мол зачем это, кому оно нужно. Оказалось, всему своё время и японская прозорливость принесла свои плоды.