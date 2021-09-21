Honda Civic CVCC — легендарная японская машина, потеснившая автогигантов Детройта

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В начале семидесятых годах у американских автогигантов появились три очень серьёзных проблемы. Первая – нефтяной кризис, вторая – новые правительственные экологические требования и третья – вот эта маленькая японская машина.
Дефицит бензина и высокая его стоимость заставили покупателей искать более экономичные машины, которых в линейке американских автогигантов тогда еще не было. Пользуясь, как говорится, случаем, «экологи» пролоббировали серьёзное ужесточение требований к выбросам, так называемую «поправку Маски», требовавшую от автопроизводителей снизить вредные выбросы у новых машин почти на порядок.
Пока американские инженеры в поте лица пытались изобретать моторы, подходившие под новые требования, японцы доделали свой CVCC, над которым многие долгое время посмеивались, мол зачем это, кому оно нужно. Оказалось, всему своё время и японская прозорливость принесла свои плоды.
Пока американские инженеры в поте лица пытались изобретать моторы, подходившие под новые требования, японцы доделали свой CVCC, над которым многие долгое время посмеивались, мол зачем это, кому оно нужно. Оказалось, всему своё время и японская прозорливость принесла свои плоды.
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Работы над созданием нового мотора инженеры Honda начали еще в 1966 году. Технология Compound Vortex Controlled Combustion представляет собой особую форму камеры сгорания в головке блока, и дополнительный впускной клапан. По сути, в основной камере сгорания в ГБЦ есть еще маленькая, дополнительная, в которую через отдельный клапан поступала обогащенная топливо-воздушная смесь. В основной цилиндр она поступала обедненная.
Свеча зажигания, расположенная в маленькой камере, поджигала обогащенную смесь, а та в свою очередь разжигала основной цилиндр с обедненной смесью. По сути это принцип форкамеры, только более сложный в технологическом плане.
Таким образом достигалось равномерное и более полное сгорание топлива, соответственно росла экономичность и снижался уровень выброса СО. Так что мотор проходил в рамки новых экологических требований, при этом он мог работать и на этилированном бензине. Катализатор ему не требовался. Американские же инженеры видели катализатор единственным возможным способом подогнать свои моторы под новые стандарты.
Экологические требования в семидесятых мало заботили рядового автолюбителя, впрочем, как и сейчас, но высокие цены на бензин сделали экономичность очень важным, почти ключевым параметром. Поэтому дилерам Хонды нужно было лишь указать средний расход топлива – 6.8 литров на 100 км, и очереди из покупателей, кричавших – заберите мои деньги и скорее дайте мне эту машину, долго ждать себя не заставили. Благодаря этому прорыву Хонда даже на внутреннем рынке потеснила своих конкурентов, прежде всего Toyota и Datsun.
Мощность моторов была небольшой. Полуторалитровый движок конкретно этой машины выдает всего 53 л.с., но это было не в ущерб динамическим и скоростным характеристикам машины благодаря небольшому её весу, около 700 килограмм. Самым скромным был двигатель объемом 1.17 литра, в паре с которым работала механическая четырёхступенчатая коробка передач, а на более мощных версиях была доступна двухступенчатая «Hondamatic».
Civic был ярким дебютом Хонды на американском авторынке, и это настолько разозлило хозяев поля, что те покупали время от времени одну-две машины только для того, что бы рабочие Детройта громили их кувалдами на профсоюзных демонстрациях. Впрочем, чего еще ждать от профсоюзов.
Видя нынешние ценники на заправках, я бы и сам, честно говоря, не отказался от этой простой и экономичной японской машинки.
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