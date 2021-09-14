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В Риге восстановили уникальный олимпийский автопоезд РАФ

В Риге восстановили уникальный олимпийский автопоезд РАФ (7 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   олдтаймер   раф   ретро авто   
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В Рижском автомобильном музее показали востановленный уникальной модели РАФ – экскурсионного автопоезда РАФ-3407 "Латвия", созданного более 40 лет назад для работы на Олимпийских играх 1980 в Москве.

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Метки: авто   автомир   автомобили   олдтаймер   раф   ретро авто   
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6  комментариев
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63k
Viktor Час назад
Ну хоть что-то толковое сделали в этой самой Риге!
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4k
просто Дмитрий Секунду назад
Латышсская 'МРIЯ'
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126
ford029 Минуту назад
Лабусы только на олимпиаду 1980 выехали))))
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15k
ЦСКА Час назад
Никаких экскурсий по ВДНХ они не возили, а использовались в качестве "маршруток" по территории! Там всегда такие сцепки ездили! До РАФ 2203, колесили РАФы 977 Latvija! Олимпиада тут вообще не при делах! в 1980, олимпийскую символику лепили абсолютно на всем!
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