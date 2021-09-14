В Риге восстановили уникальный олимпийский автопоезд РАФ

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В Рижском автомобильном музее показали востановленный уникальной модели РАФ – экскурсионного автопоезда РАФ-3407 "Латвия", созданного более 40 лет назад для работы на Олимпийских играх 1980 в Москве.
Водил олимпийские автопоезда седельный тягач РАФ-3407. Он был создан на базе стандартного рижского микроавтобуса РАФ-2203 "Латвия", которому срезали всю заднюю часть и изменили колесную базу.
Непосредственно к тягачу крепился полуприцеп РАФ-9226, а за ним – один или два двухосных прицепа РАФ-9225. Это были модели низкорамного типа с колесами такой же размерности, что и у тягача. Боковые стенки полностью отсутствовали. От солнечных лучей и осадков пассажиров защищала металлическая крыша.
В каждом прицепе было оборудовано 20 пассажирских мест. В одном ряду – четыре сиденья. Четыре ряда располагались по ходу движения, а первый ряд – против.
Специфика работы экскурсионных автопоездов предполагала довольно медленное движение. Поэтому создателям пришлось дефорсировать "волговский" мотор, а тормоза установить только на заднюю ось.
Такие автопоезда РАФ изготавливал с 1978 по 1979 год. Все было построено 20 единиц – рассчитали, что этого количества хватит, чтобы возить участников московской Олимпиады. А после завершения спортивных игр автопоезда РАФ были переданы на ВДНХ в Москве, где также возили экскурсии.
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Метки: авто автомир автомобили олдтаймер раф ретро авто
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