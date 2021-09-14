В Риге восстановили уникальный олимпийский автопоезд РАФ

Непосредственно к тягачу крепился полуприцеп РАФ-9226, а за ним – один или два двухосных прицепа РАФ-9225. Это были модели низкорамного типа с колесами такой же размерности, что и у тягача. Боковые стенки полностью отсутствовали. От солнечных лучей и осадков пассажиров защищала металлическая крыша.