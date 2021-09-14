FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8403 поста • 742 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
В Ростове-на-Дону стая бездомных собак «разворотила» автомобиль, пытаясь поймать кошку

В Ростове-на-Дону стая бездомных собак «разворотила» автомобиль, пытаясь поймать кошку (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 13:46
Сообщество : Автомир
Метки: Citroen   авто   автомир   автомобили   бездомные собаки   собаки   
578
3
1
Бездомные собаки атаковали припаркованный «Ситроен» и нанесли ему серьезные повреждения. Животные догоняли кошку, а та в свою очередь спряталась в моторном отсеке автомобиля.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Citroen   авто   автомир   автомобили   бездомные собаки   собаки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Игорь 2 часа назад
надо писать - 3 фото и одно х е р овое вертикальное видео из ВК
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
sergey mikula 8 минут назад
Кошку случаем звали не
Сара Коннор?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
Piligrim Tour 11 минут назад
Подождем, пока бездомные псы оторвут кому-нибудь жопу, и только тогда начнем очищать от них наши города.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
673
робт 21 минуту назад
где то видел видос где у подобных пластиковых(но сильно дороже) уё*бищь канцелярским ножом фары вырезают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Злобный Члегр 22 минуты назад
А она точно пряталась в свою очередь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Слава Андреев Полчаса назад
в Москве другану так форд фокус пожрали. А у него Каско. Так он год судился со страховой и доказывал, что это не собаки пожрали, а хулиганы................. . Они не хотели выплачивать страховку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Олег Полчаса назад
бедный цитрамон...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Sergey 38 минут назад
Автор, это не в Звездном случайно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Karelian Час назад
"сломаны противотуманки"
на фото с противотуманками всё в порядке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
winergy2012 Час назад
На кого в суд подавать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
214
⛔ Александр ⛔ winergy2012 Час назад
На защитников животных. :)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Слепой Пью 2 часа назад
Кыся умница, а сцобаки - самки собаки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вот, такие сейчас автомобили! Зато импортные, с жопогрейками. ГАЗ-21 или "Москвича"-412-го хрен бы они разгрызли - зубы пообломали бы. Раньше всё лучше было!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Рекордная жара и рекордные пожары: чего ждать дальше Рекордная жара и рекордные пожары: чего ждать дальше Metrocab Series 2: то самое «Такси» Metrocab Series 2: то самое «Такси» Citroen DS Electronique — британская фирма создала электрический Citroen 1971 года Citroen DS Electronique — британская фирма создала электрический Citroen 1971 года Редкий ретро-кемпер Laverda Paguro, созданный на базе Citroen Acadiane Редкий ретро-кемпер Laverda Paguro, созданный на базе Citroen Acadiane Citroen Mehari 1968-1987 — французский верблюд Citroen Mehari 1968-1987 — французский верблюд Самый быстрый в мире Citroën выставлен на продажу вместе с тягачом для буксировки Самый быстрый в мире Citroën выставлен на продажу вместе с тягачом для буксировки
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

343504



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Ах, ты п****c!": Виталий Милонов сходил в народ, узнал о себе много нового и оскорбился
1
190
"Ах, ты п****c!": Виталий Милонов сходил в народ, узнал о себе много нового и оскорбился
Идеальный кандидат: шутник смонтировал честный предвыборный ролик Юлии Волковой
5
224
Идеальный кандидат: шутник смонтировал честный предвыборный ролик Юлии Волковой
Набирающие популярность в сообществах
Как выглядели бы современные концепты Mercedes в российских реалиях
0
24
Как выглядели бы современные концепты Mercedes в российских реалиях
Жажда пищи: что провоцирует повышение аппетита с приходом осени?
0
4
Жажда пищи: что провоцирует повышение аппетита с приходом осени?
Битва декольте: Лопес, Фокс и Мадонна тряхнули стариной (10 фото)
Битва декольте: Лопес, Фокс и Мадонна тряхнули стариной (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#автомир#люди#Россия#дтп#подборка#кино#фотографии#животные#мигранты
#интересно#прикол#СССР#история#позитив#в мире#фото#Москва#приколы#найдено на ebay
#автомобили#факты#картинки#аварии#авто аварии#знаменитости#ynews#дети#смех#новости

На что жалуетесь?

Вернуться