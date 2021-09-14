В Ростове-на-Дону стая бездомных собак «разворотила» автомобиль, пытаясь поймать кошку

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Бездомные собаки атаковали припаркованный «Ситроен» и нанесли ему серьезные повреждения. Животные догоняли кошку, а та в свою очередь спряталась в моторном отсеке автомобиля.
В результате собачьей атаки у «Ситроена» вырван бампер. Множество повреждений от клыков, порваны провода, сломаны противотуманки.
Кошка, которая убегая от стаи собак забралась под капот авто, не пострадала и утром выскочила на улицу невредимой.
На кадрах видно, как несколько бродячих собак сначала бегают вокруг машины, а потом начинают отрывать передний бампер.
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Сара Коннор?
на фото с противотуманками всё в порядке.