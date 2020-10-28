Автомобили, о которых Вы не слышали: Citroen M35 с роторно-поршневым двигателем

Прикол в том, что менеджмент Citroen решил запустить масштабный эксперимент и доверить испытания избранным клиентам, которые должны были проехать на M35 не менее 30 000 километров и по первому требованию предоставить автомобиль инженерам Citroen для изучения. Резон в таком решении был. Поскольку стоил M35 более 14 000 франков, что было вдвое дороже "Гадкого утенка" 2CV и совсем не много дешевле гораздо более крупного и престижного ID 19 (это упрощенная версия знаменитой "Богини" DS 19), реальных покупателей следовало бы искать "с фонарями".