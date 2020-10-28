Автомобили, о которых Вы не слышали: Citroen M35 с роторно-поршневым двигателем

В середине 1960-х роторно-поршневые двигатели представлялись весьма перспективным направлением и компания Citroen вступила в партнерские отношения с лидером в области РПД - немецкой компанией NSU. Целью совместного предприятия была разработка и запуск в производство новых моделей Citroen с двигателями Ванкеля, патент на использование которых принадлежал NSU.
Citroen M35 1969-1971
Проект был грандиозный. Односекционный роторный двигатель, представлявший собой половину двигателя NSU Ro80 (объемом 498 кубических сантиметров мощностью 49 л.с.) дополнялся хитроумной гидропневматической подвеской Citroen, хотя в остальном M35 базировался на переднеприводной платформе Ami 8. Кузова собирались практически вручную на мощностях ателье Heuliez.
Citroën Ami 8 '1969–1978
Прикол в том, что менеджмент Citroen решил запустить масштабный эксперимент и доверить испытания избранным клиентам, которые должны были проехать на M35 не менее 30 000 километров и по первому требованию предоставить автомобиль инженерам Citroen для изучения. Резон в таком решении был. Поскольку стоил M35 более 14 000 франков, что было вдвое дороже "Гадкого утенка" 2CV и совсем не много дешевле гораздо более крупного и престижного ID 19 (это упрощенная версия знаменитой "Богини" DS 19), реальных покупателей следовало бы искать "с фонарями".
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Проект обходился Citroen крайне дорого и из 500 запланированных M35 было выпущено только 267 и пусть Вас не смущает надпись "Prototipe Cotroen M35 №417", такого количества прототипов собрать не удалось.
После завершения проекта в 1971 году Citroen возвращал "подопытные" автомобили и большинство было списано, а те клиенты, которые пожелали оставить M35 себе, предлагалось подписать соглашение, освобождающее Citroen от гарантийных обязательств. Не было речи и о выпуске запчастей для M35, что лишало смысла в дальнейшей эксплуатации автомобиля. Не смотря на все усилия Citroen, около 100 M35 удалось избежать "шредера".
РПД при всей своей экзотичности и специфичной надежности выхаживали на прототипах M35 порядка 65 000 километров и Citroen не отказался от их использования. С упорством, достойным лучшего применения, Citroen продолжил работать над компактным семейным автомобилем с гидропневматической подвеской и роторно-поршневым двигателем. В 1973 году на базе модели GS появился Birotor уже с двухсекционным двигателем Ванкели мощностью 107 л.с.
Citroën GS Birotor 1973–1975
Но тут случился нефтяной кризис, поднявший стоимость бензина до небес, а РПД знамениты своей прожорливостью - даже скромный моторчик на M35 поедал 13-15 литров топлива на 100 км, а более мощный агрегат Birotor еще больше. Только около 850 Birotor сошло с конвейера. И Citroen был вынужден выкупать автомобили и сдавать их в металлолом, чтобы избежать гарантийных затрат и дорогостоящей технической поддержки.
Результат экспериментов оказался весьма плачевным. Денег на доводку роторно-поршневого двигателя было потрачено неоправданно много, компания NSU обанкротилась еще в 1969 году, а Citroen дотянул до 1974-го...
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Метки: Citroen M35 citroen авто автомир автомобили ретро авто рпд
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