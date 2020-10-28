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Автомобили, о которых Вы не слышали: Citroen M35 с роторно-поршневым двигателем

Автомобили, о которых Вы не слышали: Citroen M35 с роторно-поршневым двигателем (10 фото)

Автор:
28 октября 2020 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: Citroen M35   citroen   авто   автомир   автомобили   ретро авто   рпд   
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В середине 1960-х роторно-поршневые двигатели представлялись весьма перспективным направлением и компания Citroen вступила в партнерские отношения с лидером в области РПД - немецкой компанией NSU. Целью совместного предприятия была разработка и запуск в производство новых моделей Citroen с двигателями Ванкеля, патент на использование которых принадлежал NSU.
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Метки: Citroen M35   citroen   авто   автомир   автомобили   ретро авто   рпд   
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