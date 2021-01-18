Самый быстрый в мире Citroën выставлен на продажу вместе с тягачом для буксировки

В ходе доработок Citroen SM получил трехлитровый двигатель Maserati мощностью 250 лошадиных сил. С этим агрегатом машину разогнали на озере Бонневиль до 243 километров в час. После того, как на автомобиль установили два турбокомпрессора максимальная скорость на испытания поднялась до 320 километров в час. Но и это был не предел. В 1987 году во время квалификации «Ситроен» преодолел порог в 332 километра в час. По словам представителей аукционного дома, рекорд держался 23 года.