FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7241 пост • 688 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Самый быстрый в мире Citroën выставлен на продажу вместе с тягачом для буксировки

Самый быстрый в мире Citroën выставлен на продажу вместе с тягачом для буксировки (20 фото)

Автор:
18 января 2021 15:02
Сообщество : Автомир
Метки: citroen   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
277
20
18 января аукционный дом Gooding & Co. выставит на продажу один из самых необычных автомобилей Citroen из когда-либо созданных. Вместе с автомобилем отдают тягач с прицепом, тоже на базе Citroen.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: citroen   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
ваня панкин 15 минут назад
хоть и модифицированный, но все равно - хорош...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Snork Snorkoff 3 минуты назад
Не так уж и дорого за кусочек истории.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как выбрать электронного питомца для поддержания чистоты Как выбрать электронного питомца для поддержания чистоты Редкий Ferrari выставят на торги: владелец по странной причине припарковал его в гараже на 46 лет Редкий Ferrari выставят на торги: владелец по странной причине припарковал его в гараже на 46 лет От Mercedes до Lamborghini: редкая коллекция автомобилей 80-х выставлена ​​на продажу в Майами От Mercedes до Lamborghini: редкая коллекция автомобилей 80-х выставлена ​​на продажу в Майами Восстановленная легенда: на продажу отправили Bentley, которому почти сто лет Восстановленная легенда: на продажу отправили Bentley, которому почти сто лет Porsche 912 1967 года в неплохом состоянии, по разумной цене Porsche 912 1967 года в неплохом состоянии, по разумной цене Plymouth с двумя рулями, на котором старшеклассники учились водить Plymouth с двумя рулями, на котором старшеклассники учились водить
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

321266



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Дети сидят голодные»: автомобилистка на белом BMW регулярно паркуется у детского садика и перекрывает въезд
1
249
«Дети сидят голодные»: автомобилистка на белом BMW регулярно паркуется у детского...
Почему в Бразилии дома стоят под наклоном
2
72
Почему в Бразилии дома стоят под наклоном
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Тюнинг Ford Ranger на 24" дисках. Большой! Красный!
1
4
Тюнинг Ford Ranger на 24" дисках. Большой! Красный!
Лукашенко: Беларусь откажется от автомобилей с ДВС раньше Европы
1
30
Лукашенко: Беларусь откажется от автомобилей с ДВС раньше Европы
В новый год с новым F150 B2021: NFC, суперзащита и аккумулятор на 8000 мАч менее чем за $200
В новый год с новым F150 B2021: NFC, суперзащита и аккумулятор на 8000 мАч менее чем...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
2
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#история#картинки#Россия#коты#комментарии#СССР#сарказм.#дтп
#интересно#животные#сша#кино#люди#приколы#настроение#познавательно#аварии#общество
#фото#прикол#истории#подборка#интересное#прикольные#позитив#актеры#авария дня#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться