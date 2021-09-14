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Водитель улетел в кювет и перевернулся, уходя от столкновения со встречкой

Водитель улетел в кювет и перевернулся, уходя от столкновения со встречкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 12:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   скрылся с места дтп   
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В Башкирии водитель автомобиля Nissan Almera выехал для обгона на встречную полосу и спровцировал аварию, после чего скрылся.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   скрылся с места дтп   
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9  комментариев
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Киса Кацман 2 часа назад
Первый вопрос - зная номер машины, зачем её РАЗЫСКИВАТЬ в соцсетях?
Второй вопрос - когда найдёте, что собираетесь делать?
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7k
Лещ 4 минуты назад
Мда.... автор водитель ещё тот... Надо же так машину разложить на широкой дороге
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2k
ddp 5 минут назад
Хорошо, что встречки больше не было. А то бы все было бы серьезнее.
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37k
Вепс 38 минут назад
Зачем разыскивать машину если известен номер? В Гибдд его пробьют на раз два кто и откуда.
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14k
Сергей 2 часа назад
На обочине силовое поле? Авто рекошетит от неё. Или просто водители так спешат с неё вернутся? Что их там так пугает?
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