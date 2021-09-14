Водитель улетел в кювет и перевернулся, уходя от столкновения со встречкой

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В Башкирии водитель автомобиля Nissan Almera выехал для обгона на встречную полосу и спровцировал аварию, после чего скрылся.
Миляуша Гафарова пишет: "Разыскивается водитель автомобиля марки "Ниссан Альмера" в701ру702! 11.09.2021г в 17:40 было совершено ДТП, виновник скрылся, пострадал мой родной братишка. Все кто обладает любой информацией буду благодарна."
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