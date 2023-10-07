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ОМОН и полиция в рядах: Облава на нелегалов в Чувашии достигает новых высот

ОМОН и полиция в рядах: Облава на нелегалов в Чувашии достигает новых высот

Автор:
07 октября 2023 17:12
Метки: ОМОН   полиция   чувашия   эмиграция   
315
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В Чувашии активно продолжается борьба с нелегальной миграцией, и оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал-2023" дает свои плоды. Под руководством сотрудников МВД и совместно с другими правоохранительными органами, а также с поддержкой ОМОН Росгвардии, проводятся проверки в различных местах концентрации трудовых мигрантов, таких как места их проживания, стройплощадки и оптово-розничные торговые точки.


За короткий период времени, всего за четыре дня работы операции, были приняты решительные меры по наказанию нарушителей миграционного законодательства. Имеются следующие результаты:

  1. Пойманы и выдворены 39 нелегальных мигрантов: Эти лица нарушили закон и незаконно находились в Чувашии, и теперь им предстоит покинуть территорию России.
  2. Выдворение в принудительном порядке для 27 нарушителей: Те, кто не собираются добровольно покидать страну, будут выдворены с применением принудительных мер.
  3. 19 иностранных граждан привлечены к ответственности за незаконное трудоустройство: Это важное мероприятие направлено на предотвращение незаконной занятости и защиту прав трудящихся.
  4. 14 работодателей привлечены к ответственности за незаконное привлечение иностранных работников: Законодательство о миграции строго регулирует привлечение иностранных работников, и нарушение этих норм также не остается безнаказанным.

Важно отметить, что мероприятия по борьбе с нелегальной миграцией в Чувашии продолжаются и будут активно внедряться в будущем. Работа правоохранительных органов направлена на поддержание законопорядка и обеспечение безопасности всех граждан, а также на соблюдение законных правил в сфере миграции и трудоустройства иностранных граждан.

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Метки: ОМОН   полиция   чувашия   эмиграция   
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10  комментариев
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2k
кОнь Юлий 2 часа назад
Это хорошо что выгоняют десятками,плохо что въезжают тысячами...
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5k
Alex 12 минут назад
Хотите как в Иpраиле? Пускайте больше этих обезьян в страну
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48k
Максим Т. 16 минут назад
39 нелегальных мигрантов из скольки?
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6k
Кистень Полчаса назад
Неужели, что-то сдвинулось?
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694
Александр 45 минут назад
Я не правый радикал, но пора бы. Я не плохо отношусь к тем, кто реально приехал РАБОТАТЬ, но ведь нас - Русских ненавидят, мы им что-то должны - разбудят, суки, лихо - самому страшно.
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32k
БамбарбияКиргуду 49 минут назад
Облава на нелегалов в Чувашии достигает новых высот
----------------------------------
Пойманы и выдворены 39 нелегальных мигрантов.
Да бл.ять,нереально высокие высоты.
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10k
MakDag Час назад
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