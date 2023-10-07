ОМОН и полиция в рядах: Облава на нелегалов в Чувашии достигает новых высот

В Чувашии активно продолжается борьба с нелегальной миграцией, и оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал-2023" дает свои плоды. Под руководством сотрудников МВД и совместно с другими правоохранительными органами, а также с поддержкой ОМОН Росгвардии, проводятся проверки в различных местах концентрации трудовых мигрантов, таких как места их проживания, стройплощадки и оптово-розничные торговые точки.
За короткий период времени, всего за четыре дня работы операции, были приняты решительные меры по наказанию нарушителей миграционного законодательства. Имеются следующие результаты:
- Пойманы и выдворены 39 нелегальных мигрантов: Эти лица нарушили закон и незаконно находились в Чувашии, и теперь им предстоит покинуть территорию России.
- Выдворение в принудительном порядке для 27 нарушителей: Те, кто не собираются добровольно покидать страну, будут выдворены с применением принудительных мер.
- 19 иностранных граждан привлечены к ответственности за незаконное трудоустройство: Это важное мероприятие направлено на предотвращение незаконной занятости и защиту прав трудящихся.
- 14 работодателей привлечены к ответственности за незаконное привлечение иностранных работников: Законодательство о миграции строго регулирует привлечение иностранных работников, и нарушение этих норм также не остается безнаказанным.
Важно отметить, что мероприятия по борьбе с нелегальной миграцией в Чувашии продолжаются и будут активно внедряться в будущем. Работа правоохранительных органов направлена на поддержание законопорядка и обеспечение безопасности всех граждан, а также на соблюдение законных правил в сфере миграции и трудоустройства иностранных граждан.
Источник:
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Пойманы и выдворены 39 нелегальных мигрантов.
Да бл.ять,нереально высокие высоты.