ОМОН и полиция в рядах: Облава на нелегалов в Чувашии достигает новых высот

За короткий период времени, всего за четыре дня работы операции, были приняты решительные меры по наказанию нарушителей миграционного законодательства. Имеются следующие результаты:

Пойманы и выдворены 39 нелегальных мигрантов: Эти лица нарушили закон и незаконно находились в Чувашии, и теперь им предстоит покинуть территорию России. Выдворение в принудительном порядке для 27 нарушителей: Те, кто не собираются добровольно покидать страну, будут выдворены с применением принудительных мер. 19 иностранных граждан привлечены к ответственности за незаконное трудоустройство: Это важное мероприятие направлено на предотвращение незаконной занятости и защиту прав трудящихся. 14 работодателей привлечены к ответственности за незаконное привлечение иностранных работников: Законодательство о миграции строго регулирует привлечение иностранных работников, и нарушение этих норм также не остается безнаказанным.

Важно отметить, что мероприятия по борьбе с нелегальной миграцией в Чувашии продолжаются и будут активно внедряться в будущем. Работа правоохранительных органов направлена на поддержание законопорядка и обеспечение безопасности всех граждан, а также на соблюдение законных правил в сфере миграции и трудоустройства иностранных граждан.