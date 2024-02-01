В Новочебоксарске рабочего зажало листами МДФ на дверной фабрике

В Новочебоксарске перед судом предстанет мастер предприятия по производству дверей. 44-летний мастер производственного участка обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Обвиняемый являлся ответственным лицом за организацию работ по охране труда в производственном цеху предприятия. В нарушение установленных требований он допустил размещение грузов перед станком на расстоянии, не обеспечивающем безопасность действий при выполнении производственных операций.
Указанное привело к тому, что 11 августа 2023 года в 11:46 во время подготовки заготовок дверных полотен с использованием данного станка, один из работников был зажат между пачкой листов МДФ. Потерпевший получил тяжелые травмы.
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Кроме того, обвиняемым не была разработана технологическая карта с указанием мест размещения грузов и размеров проходов и проездов в данном цеху.
Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения в суд.
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станок работает, оператор на месте .... нет мля нужно протиснуться в рабочей зоне станка