В Новочебоксарске рабочего зажало листами МДФ на дверной фабрике

Обвиняемый являлся ответственным лицом за организацию работ по охране труда в производственном цеху предприятия. В нарушение установленных требований он допустил размещение грузов перед станком на расстоянии, не обеспечивающем безопасность действий при выполнении производственных операций.

Указанное привело к тому, что 11 августа 2023 года в 11:46 во время подготовки заготовок дверных полотен с использованием данного станка, один из работников был зажат между пачкой листов МДФ. Потерпевший получил тяжелые травмы.