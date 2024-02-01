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В Новочебоксарске рабочего зажало листами МДФ на&nbsp;дверной фабрике

В Новочебоксарске рабочего зажало листами МДФ на дверной фабрике

Автор:
01 февраля 2024 08:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   двери   мастер   предприятие   рабочий   фабрика   чувашия   
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В Новочебоксарске перед судом предстанет мастер предприятия по производству дверей. 44-летний мастер производственного участка обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Обвиняемый являлся ответственным лицом за организацию работ по охране труда в производственном цеху предприятия. В нарушение установленных требований он допустил размещение грузов перед станком на расстоянии, не обеспечивающем безопасность действий при выполнении производственных операций.

Указанное привело к тому, что 11 августа 2023 года в 11:46 во время подготовки заготовок дверных полотен с использованием данного станка, один из работников был зажат между пачкой листов МДФ. Потерпевший получил тяжелые травмы.

Кроме того, обвиняемым не была разработана технологическая карта с указанием мест размещения грузов и размеров проходов и проездов в данном цеху.

Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения в суд.

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Метки: Видео   двери   мастер   предприятие   рабочий   фабрика   чувашия   
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5  комментариев
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58k
zloykoyot Час назад
Достаточно частая травма при раскрое. Справа вертикально ещё листы стоят. Бывает что в этой пачке ищут нужный лист где-нибудь в середине и того, кто придерживает, накрывает.
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23k
BiZ 3 минуты назад
биба и боба не дремлют
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4k
SmartCat101 13 минут назад
и зачем этот олух туда полез?
станок работает, оператор на месте .... нет мля нужно протиснуться в рабочей зоне станка
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4k
poбт Полчаса назад
офигеть
старый мудак ума не нажил, сам подлез под станок, а виноват мастер
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