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Автомобилистка перепутала педали и сбила женщину с ребенком в Тихорецке

Автомобилистка перепутала педали и сбила женщину с ребенком в Тихорецке (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2021 13:33
Сообщество : Аварии
Метки: Тихорецк   видео   дтп   наезд   пешеходы   тротуар   
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Пострадавшие чудом остались живы.

Очередная неопытная автолюбительница устроила нелепый наезд на пешеходов во время парковки у магазина. Владелица Hyundai Creta перепутала педали газа и тормоза, влетела на тротуар и протаранила 59-летнюю женщину и ее 6-летнего внука.


Пешеходам очень повезло остаться в живых. Автомобиль легко мог впечатать их в стену, но женщину с ребенком спасли какие-то сантиметры - от удара они вылетели в открытые ворота, а машину остановила колонна забора.

Авария произошла в Тихорецке (Краснодарский край) в четверг около 8 часов утра. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали разовую помощь, госпитализация им не потребовалась. На 51-летнюю виновницу ДТП, составили административный протокол за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам. Но это, скорее всего, только начало ее приключений с законом.

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Метки: Тихорецк   видео   дтп   наезд   пешеходы   тротуар   
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616
Отец Пигидий 2 часа назад
Помню приводил похожие примеры в дискуссиях. А их п...ц как много и в основном бабы. Так вот защитники баб возмущались, что типа и у мужиков такое бывает тоже. Но почему то, что ни "перепутала педали" то баба за рулем!!! Она не в адеквате, она не должна управлять средством повышенной опасности. Вот такие моменты должны сразу же служить основанием для лишения прав, пожизненно. Во избежание человеческих жертв. И скажу вам больше. Есть куча баб, которые управляя машиной на автомате, левую ногу держат на тормозе, а правую на газе....им так "удобнее" как они говорят....неадекватки.

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5k
Александр Зотов 6 минут назад
капец им повезло, что не впечатала в угол дома, ТП
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86
Максим Максимов 11 минут назад
ИМХО, что всё от того, что эти 3,14Ё3ДЫ ездят на АКПП. С ручной коробкой передач такого бы не случилось.
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1k
fraxinus 12 минут назад
АКПП - зло.
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6k
Николай 15 минут назад
На 51-летнюю виновницу ДТП, составили административный протокол за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам. Но это, скорее всего, только начало ее приключений с законом.
Э то бляха за дебилизм там на пешеходов наехали, а они составляют за езду по дорожкам... говна объелись что ли?
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5k
Максус 19 минут назад
снова ТП за рулём,когда уже полный запрет введут бабью на управления автомобилями,все проблемы на дорогах из за этих куриц.
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3k
Сергей 44 минуты назад
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3k
Сергей 46 минут назад
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9k
Agentfsb Час назад
Бабы - тупейшие существа! Им, уже, две педали всего сделали, эти [мат] и тут путают.
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19k
BiZ Час назад
посадить, кто принимал экзамен
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17k
DeniZZka Час назад
Ну там же всего две педали. ДВЕ! Ну как можно было перепутать?
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9k
Majul Час назад
Нужно законодательно вводить отдельные статьи для подобных идиоток. Перепутала педали - либо в дурку, учиться разуму, либо на нары на год, минимум. Перепутала она, идиотка.
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183
svarog19692007 Час назад
Как можно *ПЕРЕПУТАТЬ* педали ?
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276
Чешира svarog19692007 23 минуты назад
да легко! Усталость, неопытность и отвлекающие факторы + неожиданность на выходе авария. У меня тоже был такой случай, когда я перепутал газ и тормоз на заре вождения. Меня от аварии спасло только то, что у меня была ручная коробка, и я выработал в себе правило всегда выжимать сцепление с тормозом, в результате, машиа взревела, но не разогналась и я вовремя выжал тормоз.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
А может, этих автоледей, которые путают педали, расстреливать на месте? Ну, чтобы мир стал чуточку безопасней.
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17k
sanchesS80 2 часа назад
составили административный протокол за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам. Но это, скорее всего, только начало ее приключений с законом.

Самое печальное, что если люди не пострадали, то ей ничего и не будет грозить.
Максимум 12.24
1. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, -
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.
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29k
ACU900 2 часа назад
Носки что ли ей подарить чтобы педали не путала?
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68
Сергей Жиглов ACU900 2 часа назад
Нередко женщины с АКПП ставят сразу обе ноги на педали - левую на тормоз, правую на газ. И как результат - такие ДТП.
Кстати, если человек поездит пару лет на механике, то такие случаи, когда "перепутал педали", если и встречаются, то гораздо реже.
Но упросить/заставить женщину набраться опыта ездить на механике - сразу же становишься врагом народа.
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