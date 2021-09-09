Автомобилистка перепутала педали и сбила женщину с ребенком в Тихорецке

Пострадавшие чудом остались живы.
Очередная неопытная автолюбительница устроила нелепый наезд на пешеходов во время парковки у магазина. Владелица Hyundai Creta перепутала педали газа и тормоза, влетела на тротуар и протаранила 59-летнюю женщину и ее 6-летнего внука.
Пешеходам очень повезло остаться в живых. Автомобиль легко мог впечатать их в стену, но женщину с ребенком спасли какие-то сантиметры - от удара они вылетели в открытые ворота, а машину остановила колонна забора.
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Авария произошла в Тихорецке (Краснодарский край) в четверг около 8 часов утра. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали разовую помощь, госпитализация им не потребовалась. На 51-летнюю виновницу ДТП, составили административный протокол за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам. Но это, скорее всего, только начало ее приключений с законом.
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Э то бляха за дебилизм там на пешеходов наехали, а они составляют за езду по дорожкам... говна объелись что ли?
Самое печальное, что если люди не пострадали, то ей ничего и не будет грозить.
Максимум 12.24
1. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, -
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.
Кстати, если человек поездит пару лет на механике, то такие случаи, когда "перепутал педали", если и встречаются, то гораздо реже.
Но упросить/заставить женщину набраться опыта ездить на механике - сразу же становишься врагом народа.