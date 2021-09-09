Автомобилистка перепутала педали и сбила женщину с ребенком в Тихорецке

Очередная неопытная автолюбительница устроила нелепый наезд на пешеходов во время парковки у магазина. Владелица Hyundai Creta перепутала педали газа и тормоза, влетела на тротуар и протаранила 59-летнюю женщину и ее 6-летнего внука.





Пешеходам очень повезло остаться в живых. Автомобиль легко мог впечатать их в стену, но женщину с ребенком спасли какие-то сантиметры - от удара они вылетели в открытые ворота, а машину остановила колонна забора.