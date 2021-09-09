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Дедушка доверился бабушке и отправил «Весту» в кювет

Дедушка доверился бабушке и отправил «Весту» в кювет (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2021 12:35
Сообщество : Аварии
Метки: авто   автомир   автомобили   лада   не уступил   подрезал   пожилой водитель   
954
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Под Нижнекамском пенсионер на «Гранте» выезжал со второстепенной дороги на главную и отправил в кювет «Весту».

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Метки: авто   автомир   автомобили   лада   не уступил   подрезал   пожилой водитель   
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18  комментариев
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6k
Шурави 3 часа назад
Если ему нужна бабушка, что бы определить свободна дорога или нет, то пора продать машину и сдать права.
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586
Duke_kir 18 минут назад
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17k
KOSTELLO 41 минуту назад
Пи.з.д.уй ка ты дедушка пешком.
И бвбушку свою прихвати.
Два старых пня млин
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585k
Alexey Berestenko Час назад
Бабушку в студию!
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19k
BiZ Час назад
бабка:
- ты не предупреждал, что жигули - это тоже машина!
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1k
БУЛЬБАШ 2 часа назад
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35k
Alex 3 часа назад
Все проблемы из за баб )
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2k
vn 3 часа назад
- Есть справа машины?
- Нет!
- А это что?
- Это VESTA!
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38k
dima423 3 часа назад
старичков конечно жалко, может им и не на чем больше передвигаться... но это не дело, надо конечно лишать прав и вообще не выпускать таких на дорогу
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41k
Элек Мек 3 часа назад
Старики разбойники.
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