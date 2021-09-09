Дедушка доверился бабушке и отправил «Весту» в кювет

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Под Нижнекамском пенсионер на «Гранте» выезжал со второстепенной дороги на главную и отправил в кювет «Весту».
Пишет Фёдор: "Дед из Нижнекамска доверился своей бабке, которая сказала, что дорога чистая и столкнул с дороги новую Ладу Весту".
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И бвбушку свою прихвати.
Два старых пня млин
- ты не предупреждал, что жигули - это тоже машина!
- Нет!
- А это что?
- Это VESTA!