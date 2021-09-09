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Вот это наглость! Топливо воруют прямо на АЗС, пока водитель отходит к кассе

Вот это наглость! Топливо воруют прямо на АЗС, пока водитель отходит к кассе (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2021 09:52
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автозаправка   азс   бензин   видео   воровство   кража   
675
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Видео снято на одной из минских АЗС. Владелица Opel Vectra вставила заправочный пистолет в бак и пошла облачивать бензин. Пока девушка отсутствовала, к ее автомобилю подошел мужчина и начал заправлять свою пластиковую бутыль.

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Метки: авто   автозаправка   азс   бензин   видео   воровство   кража   
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7  комментариев
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9k
Атеист Час назад
Вот же де6ил..Щас же куча регистраторов, камеры наблюдения на азс.
Ради 5л портить себе репутацию.. мдя. Знатный де6ил, очень знатный.
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81
Максим Максимов 7 минут назад
ну а чего же автор регистратора сидел в машине и не вышел? Обоссатушки?
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56
Шурман 23 минуты назад
Крама-Карма :)
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6k
Кружок 47 минут назад
А чо ... Так можно было?))))
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2k
Евгений 52 минуты назад
облить, из этой бутылки, его машину и сжечь к фуям. КРЫСА!!!
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38k
dima423 Час назад
крыса епаная)
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338
Мурчелло Час назад
Оху.е.ть-это ничего не сказать.
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