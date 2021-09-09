Вот это наглость! Топливо воруют прямо на АЗС, пока водитель отходит к кассе

За несколько секунд мужчина почти полностью заправил свою баклажку и, увидев, что девушка выходит, поспешил удалиться. Однако, хозяйка Opel все же заметила воришку...



«Это до чего нужно докатиться? Четыре литра топлива отжимать у девушки, — пишет в комментарии автор видео. — Когда подбежала хозяйка машины, сразу не отдавал топливо, забрать помог мужчина с соседней колонки».