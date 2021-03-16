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Количество краж каталитических нейтрализаторов в 2020 году увеличилось на 400% по всему округу Лос-Анджелес. Эта деталь, которая относится к выхлопной системе автомобиля, содержит драгоценные металлы и подходит воришкам для получения быстрой прибыли.
Стражам порядка пришлось проводить спецоперацию в городе Санта-Кларита, в результате чего были задержаны 19 человек. Об этом сообщает официальный аккаунт шерифа городского округа Лос-Анджелес в Twitter.
Они наворовали катализаторов на 750 тысяч долларов, в пересчете на российские рубли это около 55 млн рублей.
Впрочем, несмотря на удачную операцию, департамент шерифа Лос-Анджелеса просит автовладельцев парковаться в хорошо освещенных местах и по возможности в зоне действия камер видеонаблюдения.
Они наворовали катализаторов на 750 тысяч долларов, в пересчете на российские рубли это около 55 млн рублей.
Впрочем, несмотря на удачную операцию, департамент шерифа Лос-Анджелеса просит автовладельцев парковаться в хорошо освещенных местах и по возможности в зоне действия камер видеонаблюдения.
Внутри катализатора есть блок со структурой, как у сот, и на стенки этих сот наносится очень тонкий слой драгоценных металлов — палладия, иридия, платины и других. Производители делают это для того, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. Дело в том, что при соприкосновении с этим слоем газы снижают свою токсичность.
Такие нейтрализаторы крайне дорогие — например, оригинальный на KIA Rio или Hyundai Solaris стоит порядка 50 тысяч рублей.
Такие нейтрализаторы крайне дорогие — например, оригинальный на KIA Rio или Hyundai Solaris стоит порядка 50 тысяч рублей.
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Могу даже угадать цвет кожи этих "19 человек"
хотя я чайник в этом вопросе)