Внутри катализатора есть блок со структурой, как у сот, и на стенки этих сот наносится очень тонкий слой драгоценных металлов — палладия, иридия, платины и других. Производители делают это для того, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. Дело в том, что при соприкосновении с этим слоем газы снижают свою токсичность.



Такие нейтрализаторы крайне дорогие — например, оригинальный на KIA Rio или Hyundai Solaris стоит порядка 50 тысяч рублей.