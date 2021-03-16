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В Калифорнии накрыли банду, члены которой специализировались на краже автомобильных катализаторов

В Калифорнии накрыли банду, члены которой специализировались на краже автомобильных катализаторов (2 фото)

Автор:
16 марта 2021 14:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авто   автомир   воровство   катализатор   каталитический нейтрализатор   кража   сша   
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Количество краж каталитических нейтрализаторов в 2020 году увеличилось на 400% по всему округу Лос-Анджелес. Эта деталь, которая относится к выхлопной системе автомобиля, содержит драгоценные металлы и подходит воришкам для получения быстрой прибыли.

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Метки: авто   автомир   воровство   катализатор   каталитический нейтрализатор   кража   сша   
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11  комментариев
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3k
insaider 2 часа назад
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Юрьевич 4 минуты назад
"в городе Санта-Кларита, в результате чего были задержаны 19 человек."

Могу даже угадать цвет кожи этих "19 человек"
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2k
Руслан 20 минут назад
У нас и каты воруют и КПП с Газелей дёргают только так! Ушлёпки.
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1k
Котец Гнездовий Час назад
Я не в состоянии понять механику процесса кражи. Тоесть у припарковоной машины вырезали кат? А сигнализация, а шум, а то что машину поднять бы.....
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10k
Антон Семёныч Котец Гнездовий 18 минут назад
Подельники на шухере. Выбежит хозяин, могут избить, чтобы была возможность убежать. И еще они могут быть с оружием, на всякий случай.
Ссылка www.youtube.com
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3k
Taf Taffus Час назад
Там не написано, каким образом они извлекают тот самый металл из кучи керамики и ржавчины?
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8k
Касьян Пуздой 2 часа назад
Это вы зря ребята такими идеями сорите.. Ща на Родине начнётся...
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3k
Денис Колосов Касьян Пуздой 2 часа назад
ну блин, незаметно вырезать из машины.. уж проще угнать в разбор целиком..
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8k
Касьян Пуздой Денис Колосов Час назад
Думаю что на многих старых помойках катализатор единственная ценная вещь))
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Денис Колосов Касьян Пуздой Час назад
Да врядли в них много драг. металла.. это где евро 4/5
хотя я чайник в этом вопросе)
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2k
Руслан Касьян Пуздой 22 минуты назад
Давно началось уже...
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