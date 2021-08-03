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Грузовик 15 лет стоял в лесу: насколько легко оживить такую машину

Грузовик 15 лет стоял в лесу: насколько легко оживить такую машину (16 фото + 2 видео)

Автор:
03 августа 2021 08:47
Сообщество : Автомир
Метки: international   авто   автомир   автомобили   брошенный автомобиль   грузовик   
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В интернете довольно часто встречаются фото машин, заброшенных в лесах, или давно стоящих под открытым небом без движения. Кузов поросший мхом, сквозь некоторые уже деревья проросли, а колёса основательно укоренились в землю. Наверняка видя такие машины, вы задавались вопросом – можно ли их завести, сдвинуть с места и даже восстановить.

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Метки: international   авто   автомир   автомобили   брошенный автомобиль   грузовик   
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