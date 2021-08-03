Грузовик 15 лет стоял в лесу: насколько легко оживить такую машину

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В интернете довольно часто встречаются фото машин, заброшенных в лесах, или давно стоящих под открытым небом без движения. Кузов поросший мхом, сквозь некоторые уже деревья проросли, а колёса основательно укоренились в землю. Наверняка видя такие машины, вы задавались вопросом – можно ли их завести, сдвинуть с места и даже восстановить.
Насчет легковушек, позабытых в лесу на десятки лет вердикт один – смысла трогать их нет. Кузов, даже внешне кажущийся крепким, по низу превратился в труху. Силовые элементы, лонжероны, усилители – всё, поверьте моему опыту.
Конечно, из правила есть исключения, и если это очень редкое авто, то смысл аккуратно его извлечь и перевезти в мастерскую безусловно есть. Металл по низу хоть и не восстановить, но по останкам деталей можно сделать чертежи, по которым уже сделать новые детали.
Конечно, из правила есть исключения, и если это очень редкое авто, то смысл аккуратно его извлечь и перевезти в мастерскую безусловно есть. Металл по низу хоть и не восстановить, но по останкам деталей можно сделать чертежи, по которым уже сделать новые детали.
Совсем другая история с грузовиками и тракторами. Они высокие, даже вросшие по ступицы в грунт их рама всё равно выше уровня земли, к тому же металл там толстый и продувается всеми ветрами. Можно ли завести мотор после многолетнего простоя? Скорее да, чем нет, особенно если он карбюраторный.
Этот грузовик International стоял в лесу 15 лет. Как он туда попал, вы спросите? Очень просто, этот лес – задворки фермы, на которой он работал, опрыскивая и удобряя поля. Время шло, технику обновили, старик оказался на задворках. За те годы, что он там стоял вокруг уже вырос целый лес.
Этот грузовик International стоял в лесу 15 лет. Как он туда попал, вы спросите? Очень просто, этот лес – задворки фермы, на которой он работал, опрыскивая и удобряя поля. Время шло, технику обновили, старик оказался на задворках. За те годы, что он там стоял вокруг уже вырос целый лес.
Мотор был комплектный, но просто взять, залить в бак бензин, поставить аккумулятор и завести – можно даже не пытаться. За долгие годы детали бензонасоса пересыхают и превращаются в труху, резинки, находящиеся в карбюраторе, задубели, кольца залегли. Скорее всего помпа и термостат тоже вышли из строя, но завести на минутку мотор можно и без охлаждения.
По большому счету, для попытки запустить мотор нужно провести ревизию карбюратора, заменить провода, свечи, почистить крышку трамблера и бегунок. Залить в цилиндры раскоксовку. Обязательно проверить конденсатор на контактной системе зажигания, но лучше заменить заведомо рабочим, по электрическим соединениям пройти аэрозольным очистителем контактов.
Карбюратор понемногу откисает
В обход штатного бензонасоса подключаем электрический, низкого давления, хотя в этом случае можно и самотёком обойтись. Всё, ключ на старт, эфир в карбюратор, первые вспышки, значит искра есть.
Не сразу, усадив два аккумулятора, но мотор завелся. Сперва, судя по всему работало 4 цилиндра из восьми, затем еще парочка нашлась, а вообще здесь V8. По звуку работы очень напоминает ЗИЛ-130. На удивление, заработал даже родной бензонасос и начал качать из бака какую-то мутную суспензию, 15 лет назад бывшую бензином.
Так просто не бывает, скажут бывалые механики и будут правы. Но конкретно этот грузовик – очень лёгкий случай, он своим ходом приехал на место своей долгой стоянки, точно известно, что мотор у него был рабочий.
Впрочем, попытка сдвинуть с места машину была безуспешной – заклинило сцепление. Конечно, всё это решаемо, можно выпилить деревья, выросшие на месте бывшей дороги, расчистить подлесок, подогнать тягач, вытянуть машину. Возможно так и будет, но может он останется стоять на прежнем месте, потому что грузовик распространенный, массовый, никакой исторической ценности он не представляет.
А можно ли завести давно стоявшую машину и просто на ней ездить? Однозначно нет, как минимум требуется ревизия всех агрегатов, замена всех уплотнений и технических жидкостей. Но оживление «капсул времени» это уже совсем другая история.
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