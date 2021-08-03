Грузовик 15 лет стоял в лесу: насколько легко оживить такую машину

Совсем другая история с грузовиками и тракторами. Они высокие, даже вросшие по ступицы в грунт их рама всё равно выше уровня земли, к тому же металл там толстый и продувается всеми ветрами. Можно ли завести мотор после многолетнего простоя? Скорее да, чем нет, особенно если он карбюраторный.



Этот грузовик International стоял в лесу 15 лет. Как он туда попал, вы спросите? Очень просто, этот лес – задворки фермы, на которой он работал, опрыскивая и удобряя поля. Время шло, технику обновили, старик оказался на задворках. За те годы, что он там стоял вокруг уже вырос целый лес.