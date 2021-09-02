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Головокружительная «парковка» по-тайски

Головокружительная «парковка» по-тайски (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2021 09:56
Сообщество : Автомир
Метки: авто   в мире   видео   машина   парковка   тайланд   фото   
877
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Водителю из Таиланда чудом удалось спастись после того, как он потерял контроль над своим внедорожником, войдя слишком быстро в поворот.

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Метки: авто   в мире   видео   машина   парковка   тайланд   фото   
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7  комментариев
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17k
Егор Час назад
Главное сделать вид, что так и задумано.
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16k
Serg2001 21 минуту назад
Так Эйс Вентура парковался... ))
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3k
Вова 21 минуту назад
Доминик Торето?
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11k
Artem 44 минуты назад
Только я прочитал "едва не сбил человека-женщину"?

Парконулся красиво, тут без вопросов ))
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3k
Бакар Час назад
Ему бы в кино сниматься.
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1k
Алек Сандр 2 часа назад
Сможет повторить??
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12k
Вася 2 часа назад
херасе миллимитраж
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