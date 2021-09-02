Головокружительная «парковка» по-тайски

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Водителю из Таиланда чудом удалось спастись после того, как он потерял контроль над своим внедорожником, войдя слишком быстро в поворот.
Также автомобиль только каким-то чудом не попал в пешехода и выехал на бордюр, после чего, в самый последний момент, сумел остановиться, расположив свой капот в нескольких сантиметрах от витрины магазина в Самутсакхоне.
Система видеонаблюдения запечатлела момент, когда авто, несущееся на большой скорости, плохо вошло в правый поворот, после чего едва не сбило человека — женщину с тележкой — и не разнесло магазин. Инцидент произошёл 28 августа.
Система видеонаблюдения запечатлела момент, когда авто, несущееся на большой скорости, плохо вошло в правый поворот, после чего едва не сбило человека — женщину с тележкой — и не разнесло магазин. Инцидент произошёл 28 августа.
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