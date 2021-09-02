Головокружительная «парковка» по-тайски

Также автомобиль только каким-то чудом не попал в пешехода и выехал на бордюр, после чего, в самый последний момент, сумел остановиться, расположив свой капот в нескольких сантиметрах от витрины магазина в Самутсакхоне.



Система видеонаблюдения запечатлела момент, когда авто, несущееся на большой скорости, плохо вошло в правый поворот, после чего едва не сбило человека — женщину с тележкой — и не разнесло магазин. Инцидент произошёл 28 августа.