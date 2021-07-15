Впечатляющая реплика McLaren F1, созданная на базе Porsche Boxster

Окрашенная в оранжевый цвет двухдверка имеет двери типа крыло бабочки (как и оригинальный Макларен). На крыше можно увидеть небольшой воздухозаборник, а на корме — фиксированное антикрыло и четыре патрубка выпускной системы. Поставлен такой авто на матово-черные колеса со сдвоенным дизайном спиц.