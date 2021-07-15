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Впечатляющая реплика McLaren F1, созданная на базе Porsche Boxster

Впечатляющая реплика McLaren F1, созданная на базе Porsche Boxster (11 фото)

Автор:
15 июля 2021 13:53
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   McLaren F1   Porsche   авто   автомир   автомобили   копия   реплика   
255
11
Если вы хотите стать владельцем McLaren F1, то за хороший экземпляр вам придется выложить минимум 20 миллионов долларов. Однако на eBay появилась в продаже неплохая реплика McLaren F1, основанная на Porsche Boxster.
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Метки: McLaren   McLaren F1   Porsche   авто   автомир   автомобили   копия   реплика   
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Пипец, после этой картинке перестал смотреть и пошел блевать!
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Ego sum qui sum 2 часа назад
из запорожца в бугатти - вот это реплика, а изуродовать одну хорошую машину, чтобы сделать ее похожей на другую хорошую - это скучно
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