Впечатляющая реплика McLaren F1, созданная на базе Porsche Boxster

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Если вы хотите стать владельцем McLaren F1, то за хороший экземпляр вам придется выложить минимум 20 миллионов долларов. Однако на eBay появилась в продаже неплохая реплика McLaren F1, основанная на Porsche Boxster.
Реплика McLaren F1, построенная на базе Porsche Boxster 2001 года. Работа тюнеров явно заслуживает похвалы: с некоторых ракурсов немецкий спорткар практически ничем не отличается от легендарного британского суперкара.
Вероятно, наружные панели для данной реплики изготовили вручную, при этом автомобиль получил также стилизованные под F1 фары. А вот положенные машине светодиодные полоски ДХО здесь немного не к месту.
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Окрашенная в оранжевый цвет двухдверка имеет двери типа крыло бабочки (как и оригинальный Макларен). На крыше можно увидеть небольшой воздухозаборник, а на корме — фиксированное антикрыло и четыре патрубка выпускной системы. Поставлен такой авто на матово-черные колеса со сдвоенным дизайном спиц.
Про интерьер разработчики данной реплики тоже не забыли: как и настоящий Ф1 такой спорткар имеет расположенное по центру водительское сиденье. В остальном же интерьер машины особо не изменился, сохранив стандартные для Порше компоненты (включая приборку).
К сожалению, данная реплика была построена на базе спорткара с автоматической трансмиссией, в то время как британскому суперкару положена шестиступенчатая механика.
Заметим, что выставленная на онлайн-аукцион реплика находится в Чехии. Минимальная ставка на автомобиль находится на уровне 51 000 фунтов стерлингов (5,2 млн рублей по нынешнему курсу).
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