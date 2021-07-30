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Ричард Хаммонд решил продать некоторые из своих классических автомобилей и мотоциклов

Ричард Хаммонд решил продать некоторые из своих классических автомобилей и мотоциклов (12 фото)

Автор:
30 июля 2021 08:49
Сообщество : Автомир
Метки: Lotus   Porsche   Ричард Хаммонд   авто   автомир   автомобили   коллекция   хаммонд   
609
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Ричард Хаммонд расстается с горсткой своих классических автомобилей и мотоциклов. Техника будет продана на аукционе Classic Sale на Silverstone Auctions с 31 июля по 1 августа.
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Метки: Lotus   Porsche   Ричард Хаммонд   авто   автомир   автомобили   коллекция   хаммонд   
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2  комментария
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2k
Димон Полчаса назад
В Ялте в этом году был в музее авто, ну как в музее, это частная коллекция кароч. вот немного фоток, реально тачки крутые когда в живую смотришь, а не по телеку.
//fishki.net/upload/users/2021/07/30/589674/397e3a2e97235331a5a2cb8d469ab654.jpg //fishki.net/upload/users/2021/07/30/589674/b4ecc40fe70643286c92b9e96f17b4f4.jpg //fishki.net/upload/users/2021/07/30/589674/df3afad62121d40caf7fe2817e718d3e.jpg //fishki.net/upload/users/2021/07/30/589674/3c7714068e7c03b4084272edda99dde4.jpg
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2k
Димон 24 минуты назад
В Ялте в этом году был в музее авто, ну как в музее, это частная коллекция кароч. вот немного фоток, реально тачки крутые когда в живую смотришь, а не по телеку.

//fishki.net/upload/users/2021/07/30/589674/aff41a304813224a28ecc4361f487992.jpg //fishki.net/upload/users/2021/07/30/589674/7cbe45bcc617bdb2d27702a6a5479e84.jpg
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