Ричард Хаммонд решил продать некоторые из своих классических автомобилей и мотоциклов

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Ричард Хаммонд расстается с горсткой своих классических автомобилей и мотоциклов. Техника будет продана на аукционе Classic Sale на Silverstone Auctions с 31 июля по 1 августа.
Коллекция состоит из Porsche 911T, Velocette KSS Mk1, Moto Guzzi Le Mans Mk1, Bentley S2, Sunbeam Model 2, Lotus Esprit Sport 350, Kawasaki Z900 A4 и двухлетний Norton Dominator 961 Street Limited Edition.
911T Хэммонда первоначально был доставлен в Калифорнию и в настоящее время пробег 56 000 миль (90 123 км) на одометре. Он находится в своем заводском состоянии и выкрашен в серебристый цвет с черным интерьером.
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Lotus Esprit Sport 350 из главного гаража Grand Tour - это номер 5 из всего 48 построенных образцов. Он оснащен 3,5-литровым кривошипно-шатунным V8 с двойным турбонаддувом мощностью 350 л. с. и преодолел 47 000 миль (75 639 км).
Тем временем Bentley S2 1959 года выпуска сменил пять владельцев из Нью-Йорка и имеет пробег примерно 63 000 миль (101 388 км). Он был недавно отреставрирован и выкрашен в серебристо-голубой цвет.
Хэммонд будет использовать вырученные от аукциона средства для поддержки мастерской по реставрации классических автомобилей, которую он открывает. Магазин будет называться "Самый маленький винтик", а сериал о нем выйдет в эфир на Discovery+.
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