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Редкий Porsche 356C пробуждается после 44-летнего сна и отправляется на аукцион

Редкий Porsche 356C пробуждается после 44-летнего сна и отправляется на аукцион (21 фото)

Автор:
14 июля 2021 14:15
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
396
21
Оказывается, что не все сараи в Европе к настоящему времени проверены на наличие ценного раритетного автомобиля. Этот Porsche 356C 1600 Super 1965 года выпуска, который, как сообщается, находился в сухом хранилище с середины 1970-х годов, в конце этого месяця отправится на аукцион в Великобритании.
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Метки: Porsche   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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neyzak Час назад
утопленник всплыл?
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2k
OLDer 22 минуты назад
у меня даже мурашки побежали по спине - такая красота!!!
20-30 ф.с.!!!
вот увидите минимум за 100 уйдет )))
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4k
livaneth Полчаса назад
За нормальные 120-130 тысяч фунтов хотят.
Можно взять на запчасти, если там оригинал а не колхоз
Насчет возможности восстановить этот корпус - овчинка выделки не стоит.
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18k
Ego sum qui sum Полчаса назад
даже грязный и ржавый - красавец
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