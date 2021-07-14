Редкий Porsche 356C пробуждается после 44-летнего сна и отправляется на аукцион

Оказывается, что не все сараи в Европе к настоящему времени проверены на наличие ценного раритетного автомобиля. Этот Porsche 356C 1600 Super 1965 года выпуска, который, как сообщается, находился в сухом хранилище с середины 1970-х годов, в конце этого месяця отправится на аукцион в Великобритании.

0 Источник: Porsche 356C 1600 Super, найденный «в сарае» после 44 лет без движения, выставят на продажу как есть, не приводя в порядок. При этом купе сохранило полностью заводские агрегаты, что, по мнению аукционистов, делает его привлекатель­ным для коллекционеров.

0 Источник: Автомобиль с номером шасси 131866 выпущен в 1965 году, но первого владельца получил двумя годами позже. За это время, по данным аукционистов, спорткару заменили двигатель — установив более современный агрегат Super 90. Он развивал 106 л.с. вместо штатных для этой версии 87.

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0 Источник: Причина, по которой автомобиль на 44 года забыли в гараже, не уточняется, как и то, при каких обстоятельствах его всё же обнаружили. При этом подчёркивается, что хранили машину в сухом месте.

0 Источник: Судя по фото, состояние Porsche 356 далеко от идеального — на кузове много­численные пятна ржавчины и сколы краски, в салоне потрескав­шаяся обивка и потускневший хром. Пытались ли заводить двигатель, неизвестно. Состояние раритета обуславливает его невысокую цену: аукционисты рассчитывают выручить за купе 20–30 тысяч фунтов стерлингов (от 2 до 3,1 миллиона рублей).

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