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Автомобилист подрезал мотоциклиста и лишился бокового зеркала

Автомобилист подрезал мотоциклиста и лишился бокового зеркала (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2021 13:45
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   автохам   конфликт на дороге   мотоциклист   подрезал   учитель на дороге   
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В Ялте на перекрестке Южнобережного шоссе с улицей Большевистской водитель кроссовера Mazda не уступил дорогу мотоциклисту и лишился накладки на боковое зерказо.

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Метки: авто   автомир   автомобили   автохам   конфликт на дороге   мотоциклист   подрезал   учитель на дороге   
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14  комментариев
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1k
Иван 2 часа назад
Водила может и не прав, но такое наказание излишне!
P.S.: Предполагаю что этот мотоциклист на дороге вытворяет вещи похлеще, чем данная ситуация!
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56k
pynh 2 минуты назад
И чо? Мотоциклист купит новое зеркало. Збс урок.
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2k
ProstoBoBka 2 минуты назад
У знакомого типа такой ситуация была, только у него регистатор и сзади стоит( на котором видно как мотик, как [мат] летит постоянно перестраиваясь и в момент выезда авто, мотика на этой полосе не было, вылетел через пару секунд, как черт...). Такой же дурачок сломал зеркало, знакомый от испуга тормоз отпустил и повалил мот и его дурака наездника. Хрустик на него с кулаками полетел. Приехали скорая, полиция, дпс. Результат: мотик заплатил за ремонт зеркала, за покраску бампера + отступные, чтобы дело дальше не пошло.
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2k
Виктор 7 минут назад
Регу надо было 1250-1400 км\час лететь , тогда бы проскочил ....
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990
Nameless 18 минут назад
Оба хороши. Одному лишь бы по зеркалам постучать, второй вообще непонятный манёвр через сплошные исполняет
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3k
Сергей 41 минуту назад
Вот урод-- ему целую полосу под КАМАЗ оставили, а чмо двухколесное еще и не довольно, что в кювете дохлый не валяется!
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54
Roman 46 минут назад
Нехер лететь было,а места для маневра у полудурка было очень много!
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4k
livaneth Час назад
Если у водителя мазды на регистратора остался номер хрусталя - поехать и написать заявление.
И пусть хруст доказывает, что не верблюд.
В этом деле кто первый написал, тот и жертва.
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
Быдло-крыса хрустящая...
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36k
Олег Час назад
кажется мне что у хруста еще 4 запасных жизни и десятка три зубов
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5k
Sanar Час назад
Петух низколетящий, там до авто было ещё далеко, если бы дичь двухколёсная соблюдала скоростной режим, то жидко бы не обдристался, зеркало ему это в очко запихать и заставить ходить так по жизни, ну и ремонт оплатить.
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15
sereno 2 часа назад
ссыкотливые байкеры, бить по зеркалам это единственное, что умеют, зная, что их хрен догонишь. даже если до разборок доходит ни разу не видел, чтоб шлем сняли, да еще и в черепашке.
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