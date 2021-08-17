Автомобилист подрезал мотоциклиста и лишился бокового зеркала

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В Ялте на перекрестке Южнобережного шоссе с улицей Большевистской водитель кроссовера Mazda не уступил дорогу мотоциклисту и лишился накладки на боковое зерказо.
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P.S.: Предполагаю что этот мотоциклист на дороге вытворяет вещи похлеще, чем данная ситуация!
И пусть хруст доказывает, что не верблюд.
В этом деле кто первый написал, тот и жертва.