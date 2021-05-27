В Петербурге автобус врезался и повис на мачте освещения

ДТП произошло на ровном месте, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. В аварии пострадали пять человек.
Новостной сюжет
Сегодня утром на пересечении улицы Котина и Ленинского проспекта в Санкт-Петербурге рейсовый автобус налетел на фонарный столб и повис над землей. К счастью, в аварии никто не погиб, но по меньшей мере пять человек получили тяжелые травмы. Среди пострадавших водитель, кондуктор, двое пассажиров и пешеход - ему досталось больше остальных.
На записи с камер наблюдения видно, как автобус пересекает перекресток и внезапно заезжает на тротуар, где сбивает прохожего, а затем врезается в столб.
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Водитель не смог самостоятельно покинуть автобус, его зажало в кабине в нескольких метрах над землей. Он получил перелом ноги и позвоночника.
Пока неизвестно, что послужило причиной аварии. Автоинспекторы говорят, что водитель не справился с управлением. Вероятно, он отвлекся или заснул.
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Сообщается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести.
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В компании «Пассажиравтотранс», которой принадлежит автобус, сообщили, что водитель перед рейсом прошел осмотр и пообещали помочь пострадавшим.
Предприятие, со своей стороны, возьмет под контроль состояние пострадавших и готово оказать им необходимое содействие. Причины ДТП будут устанавливаться специальной комиссией
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Представляю какой был шок у пассажиров
.. Красивая получилась инсталляция