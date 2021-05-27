В Петербурге автобус врезался и повис на мачте освещения

Сегодня утром на пересечении улицы Котина и Ленинского проспекта в Санкт-Петербурге рейсовый автобус налетел на фонарный столб и повис над землей. К счастью, в аварии никто не погиб, но по меньшей мере пять человек получили тяжелые травмы. Среди пострадавших водитель, кондуктор, двое пассажиров и пешеход - ему досталось больше остальных.





На записи с камер наблюдения видно, как автобус пересекает перекресток и внезапно заезжает на тротуар, где сбивает прохожего, а затем врезается в столб.