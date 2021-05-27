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В Петербурге автобус врезался и повис на мачте освещения

В Петербурге автобус врезался и повис на мачте освещения (4 фото + 4 видео)

Автор:
27 мая 2021 12:09
Сообщество : Аварии
Метки: 360подмосковье   автобус   видео   дтп   санкт-петербург   столб   
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ДТП произошло на ровном месте, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. В аварии пострадали пять человек.

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Метки: 360подмосковье   автобус   видео   дтп   санкт-петербург   столб   
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857
Vladimirs Orlovskis Час назад
Всем скорейшего выздоровления.
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10k
ГородДомов 56 минут назад
столб дорогу перебегал..)))...
Представляю какой был шок у пассажиров
.. Красивая получилась инсталляция
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