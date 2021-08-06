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Газелист vs. Мотоциклист: встреча двух достойных в Краснодаре

Газелист vs. Мотоциклист: встреча двух достойных в Краснодаре (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 12:24
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   мотоциклист   хруст   
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Водитель ГАЗели решил развернуться в неположенном месте справой полосы. В этот момент по левому ряду пошел на взлет мотоциклист, он не успел вовремя остановиться.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   мотоциклист   хруст   
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16  комментариев
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2k
Vitamin Час назад
По мне так оба придурка...
Один не с той орбиты повернуть решил, второй как раз на орбиту взлетал..
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15k
albedo 51 минуту назад
Мотоциклист полный (ч)удак- не надо ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель.
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10k
Александр Час назад
Биба и Боба
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8
Отто Час назад
На дороге утром рано повстречались два барана...
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2k
Frank Borman Час назад
Борьба была равна
сражались два г@вна!
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495
Добрыня 2 часа назад
Все правильно сказано.
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32k
Опаньки 2 часа назад
ждем картинку "найди мотоциклиста" в комментах
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
Газелист - конченый передаст!!!!!!!!!!!!!
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