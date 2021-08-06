Газелист vs. Мотоциклист: встреча двух достойных в Краснодаре

828
1
1
Водитель ГАЗели решил развернуться в неположенном месте справой полосы. В этот момент по левому ряду пошел на взлет мотоциклист, он не успел вовремя остановиться.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. ДТП с участием мотоциклиста в Петербурге
- Под Петербургом мотоциклист покалечил свою подружку
- В Витебске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ и въехал в частный дом
- Авария дня. Мототрюкач из Беларуси разбился за неделю до собственной свадьбы
- Авария дня. Гонявший на заднем колесе мотоциклист попал в серьезное ДТП
Метки: аварии авто авто аварии видео газель дтп мотоциклист хруст
33
Понравилось33
Новости партнёров
Один не с той орбиты повернуть решил, второй как раз на орбиту взлетал..
сражались два г@вна!
Есть английская поговорка начала 20 века: два плохих водителя ездят без аварий, пока не встретятся друг с другом.
Что и произошло.
Один поворачивал с нарушением (хотя специально сделан разрыв между бордюрами как раз для возможности развернуться машинам скорой, пожарной и так далее.
Второй пошел на взлет, его просто можно было не заметить.
Оба хороши.