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ДТП с ребёнком на самокате в Уфе: мальчику потребовалась госпитализация

ДТП с ребёнком на самокате в Уфе: мальчику потребовалась госпитализация (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   женщина за рулем   самокат   
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Во дворе дома по улице Богдана Хмельницкого 34-летняя женщина на Range Rover Evoque сбила семилетнего мальчика, ехавшего на самокате.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   женщина за рулем   самокат   
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26  комментариев
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
Мда.. Этого и боишься больше всего, что так откуданибудь выскочит ребенок..Но повезло, медленно ехала..
Родителям втык сделать надо..
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7k
trak 9 минут назад
Жалко конечно ребёнка , но водителя жалко ещё больше .
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73
svarog19692007 41 минуту назад
Это - ДОРОГА , хоть и на придомовой территории ! А не тротуар ! На ДОРОГЕ припаркованы машины ! И разрешенная скорость по правилам 20 км/ч .
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3k
Горожанин 47 минут назад
Это двор. Достаточно посмотреть, как припаркованы машины - на проезжей части они бы так не парковались, никто бы не разрешил. А также по ГОСТу никто бы на таком расстоянии с дорогой общего пользования и без заграждений не дал бы разрешения на строительство детской площадки. По закону, дворовая дорога не являет проезжей частью и водитель на ней не имеет преимущества перед другими участниками движения. Поэтому сука за рулем и есть тварь - ехала по дворовой территории как по автомобильной дороге. Мразь. Давить надо таких. Ведь знают, что на дворовых территориях сплошь - это дети.
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1k
Сергей 55 минут назад
Вы посмотрите что вытворяет этот мелкий 3.14здюк!
А случись чего - виноват водитель?
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1k
Max 57 минут назад
Двор - это не проезжая часть и здесь пешеход имеет всегда приоритет и в принципе не обязан вертеть головой и следить за обстановкой. В данном случае вина родителей, что необ'яснили ребенку, что существует достаточное количество водятлов, которые не отделяют двор от автомагистрали или просто нагло плюют на ПДД.
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32k
Опаньки Час назад
виноваты родители, а водителя затаскают по полной если телесные есть
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4k
livaneth Час назад
Вообще-то это не двор а улица, перехода там нет, а ребенок вылетел из-за машины, которая выше его и прямо под колеса. Но виновата все равно водительница, законы у нас такие.
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4k
Roman 2 часа назад
Перед тварью два ребёнка пробежали. 146% в телефон залипала.
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128
Thomsen 2 часа назад
Малолетние самокатчики - это беда. У нас в ЖК ещё и на детском махоньком квадрике чадо мотается. После того, как оно чуть под мусоровоз не угодило, выскочив из-за припаркованной машины, папа ему шлем купил. Теперь после встречи с мусоровозом точно выживет.
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