ДТП с ребёнком на самокате в Уфе: мальчику потребовалась госпитализация

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Во дворе дома по улице Богдана Хмельницкого 34-летняя женщина на Range Rover Evoque сбила семилетнего мальчика, ехавшего на самокате.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дети дтп женщина за рулем самокат
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Родителям втык сделать надо..
а) дворовая територия
б) водитель управляет средством повышенной опасности
в) нчего гонять по дворам