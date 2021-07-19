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Умер второй ребенок из трех, сбитых 18-летней студенткой на пешеходном переходе

Умер второй ребенок из трех, сбитых 18-летней студенткой на пешеходном переходе (10 фото + 1 видео)

Автор:
19 июля 2021 08:08
Сообщество : Аварии
Метки: mazda   Москва   авария   гибель детей   дети   дтп   наезд   
4572
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Число жертв страшной аварии увеличилось. Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь 9-месячной девочки.

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Метки: mazda   Москва   авария   гибель детей   дети   дтп   наезд   
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40k
Александр 2 часа назад
Слов нет. Тварь же она тупая. Думала что все фигня - за рулем в телефоне - а что случится то? Ну теперь радуйся жизни овца, она у тебя будет веселой. А крошке скорейшего выздоровления, родителям - держитесь(
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−3
zo0m1k 6 минут назад
Почему многие пишут что она мажорка которая отмажется?
Мажорки не ездят на мамкиной мазде, мажорки имеют свою и вряд ли мазду
Сядет как не крути, и надеюсь будет страдать за то что сделала.
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5k
Свирепый Бамбр 7 минут назад
"За ней числилось несколько ПДД"
Что-то тут не хватает...
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35k
Олег 15 минут назад
Рядом в суде должен сидеть начальник ГИБДД с отчетом о том, сколько водителей за день привлекаются к ответственности за телефон. Иногда кажется, что в телефоне постоянно висят более половины водителей, а это не разговоры, а переписка
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22k
Дмитрий 17 минут назад
Я человек не злой, но...
В Мексике, если мне не изменяет память, мэра города, который пообещал новые дороги, но не сдержал обещания, таскали привязанного к машине по дорогам этого же города. Так вот к чему я... почему к данному субъекту нельзя проверить такое наказание!?протянуть через весь город, а шрамы и стертая кожа напоминали бы о содеянном.
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885
Игорь 17 минут назад
Родителям и близким погибших детей сил и терпенья, чтобы пережить такое горе. Не зависимо, что будет с водилой, детей уже не вернёшь, к сожалению.
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1k
вася васильев 18 минут назад
Да эту мразь переехать камазом нужно!!!!
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6k
Александр 19 минут назад
Такие предложения интересные в каментах, что к первоначальному посту, что к этому. Выдавать права в 21, выдавать права в 25, как будто существует возрастная отметка, когда человек вот прям точно точно перестает быть долбо*бом... Да нет такого возраста, миллиарды людей рождаются, живут и умирают долбо*бами. Такое будет случаться всегда, как бы прискорбно это не звучало. Ну если, конечно, у нас подземных/надземных переходов не настроят через каждую дорогу, включая распоследнюю сельскую грунтовку.
Меня больше интересует, откуда у нее, только получившей права, привычка пялить в телефон на ходу. Уж не маманя ли ее так делала за рулем при дочери?
А про ужесточение выдачи прав... У нас и так все ужесточено до предела. Я права получал в США, Майами, Штат флорида. Приехал с отцом в DMV (местное ГИБДД), говорю "Хачу права", мне указывают на стенд с брошюрами и говорят, мол берите правила и учите. Взял этот тоненький журнальчик, за неделю все выучил, пришел на экзамен. Меня поставили перед компьютером на котором программа выбирает из ПДД 5 вопросов и задает мне... А там еще и варианты ответов имеются, я ответил верно на 4 из 5. Мне сказали, что теперь можно практику сдавать и можно сдавать прямо сейчас, я согласился. Негр инструктор презентабельного вида в очках сел ко мне на переднее сиденье и говорит поехали. Мы просто прокатились вокруг торгового центра. Разгонись, затормози, вот тут припаркуйся, вот тут развернись. В общей сложности минут 10 ушло, даже на дорогу не выезжали. И все, я получил права. С таким же успехом их можно в упаковки с хлопьями вкладывать, как приз, разницы мало. Так что ужесточения условий получения не помогут, а вот ужесточения наказаний очень даже помогут. Если бы она осознавала, что прочекать Вотсап ей может потенциально стоить 10 лет на тюрьме без возможности отмазаться, мне кажется она бы потерпела до светофора или конечной точки маршрута.
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6k
Trenzel2003 20 минут назад
А вот и посмотрим, един закон для всех, или все же кому то и без законов хорошо!
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1k
Lovels Travel Полчаса назад
100% эта сволочь "уже" беременна
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24k
Владимир Полчаса назад
Да и по%уй бабы еще нарожают.
Да Михаил Владимирович?

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28k
Aleks Полчаса назад
Тем временем эдик биль получил ограничение свободы на два года и лищение прав на 3 за свою аварию в центре Москвы.... Тоже все орали, что посадят, а сейчас тишина.
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1k
Жэка 45 минут назад
Очень противоречивая информация приходит

То писали что она трезвая, потом что пьяная

Сперва писали у нее мол за год 8 штрафов, теперь в посте - 50
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933
Tάρβοs 50 минут назад
Что за бл@дь,автоледи? Водитель. И никак иначе.
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30
Михайло Потапыч 51 минуту назад
Каменты в стиле пьяной толпы...
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28k
Fat Lynx 55 минут назад
Ехал сегодня на маршрутке и спецом смотрел кто из водителей что делает. Процентов 40 залипает в видосиках... поставят смартфон на парприз и втыкают. А потом вот такая ху-й-ня и происходит.
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936
Максим 56 минут назад
У меня 20 лет водительского стажа, сколько я таких тупарей перевидал, которые не обращают внимание на пешеходные переходы. Поэтому всегда, когда перехожу улицу, даже на зебре, даже на свой зеленый - всегда надо убеждаться что тебя пропускают, а если пропускают то в полглаза смотреть чтоб не передумали. Куда смотрели родители детей непонятно. Тупые овцы и джигиты еще долго не закончатся
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178
Nаnе First NameLаst 58 минут назад
Напомним, что 16 июля автоледи на "Мазде" совершила наезд на группу из трех детей и двух женщин.
=============
Автор, что тебя в голове, что ты убийцу называешь "автоледи"?
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3k
Хойти-Тойти 59 минут назад
Давно пора вводить бальную систему. Набрал 10 штрафов - лишение на год. Сколько раз видел типа "крутых" которые сознательно игнорируют ПДД , имеют по 100 штрафов. Эта угроза гражданам, а государство продолжает зарабатывать деньги на жизнях.
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8k
СПКиНР Час назад
Ну сейчас на дому залетит и 8 лет отсрочки.
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12k
* Час назад
Если у водителя несколько нарушений в год, и это не неверная парковка, то права надо отбирать, а за вождение без прав в тюрьму, а то цирк какой-то.

Ну а за "отвлеклась на телефон", надо накинуть ещё пятёрку. Отвлеклась на телефон и убила людей, и выдаёт это за смягчающие обстоятельства с убийством по неосторожности, это как вообще?

Это обстоятельство отягчающее. Ждём завтра, что кто-то скажет "я был бухой, не мог трезво оценить ситуацию, надо понять и простить?"

П. С. А домашний арест ей дали, чтобы успела забеременеть и получить отсрочку? Это просто жесть. Убил двух детей и сиди дома...
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