Умер второй ребенок из трех, сбитых 18-летней студенткой на пешеходном переходе

Двое из детей, 5-летний Рома и Вероника - брат с сестрой, а погибший трехлетний Сережа был их двоюродным братом, который с отцом приехал в Москву на свадьбу к родственникам.
7 лет за ребенка мало. Башкирова должна сесть на 20 лет и отсидеть от звонка до звонка. И еще нужно выплата 10 миллионов за каждого ребенка семьям пострадавших.— Урус-хай. Радист. (@KotenokIks) July 17, 2021
А если бы девица предпочла разбить машину о столб, чтобы избежать столкновения с детьми, она бы была... героем.
Нет Мила . Хинштейн, уже сделал депутатский запрос с протестом и обратился в Ген. Прокуратуру ....— Dmitriy (@Dmitriy33015540) July 18, 2021
Он "своего" обычно добивается ..
Она получит реальный срок !
Сядет или не сядет , не в этом смысл. Жизни загублены. Не очень прямая связь между посадкой и гибелью людей. Наверное нужно права давать после 2-3 лет постоянных экзаменов на вождение. А за езду без прав конфисковывать машины и налагать крупный штраф.— Эй, кто там? (@ybary) July 18, 2021
У неё крыша хорошая по видимому так что справочку какую хош зделают или окажется на 5 месяце беременности да мало что ли способов мажора отмазать— Алексей М🌚 (@lexamir80lexa) July 18, 2021
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Мажорки не ездят на мамкиной мазде, мажорки имеют свою и вряд ли мазду
Сядет как не крути, и надеюсь будет страдать за то что сделала.
Что-то тут не хватает...
В Мексике, если мне не изменяет память, мэра города, который пообещал новые дороги, но не сдержал обещания, таскали привязанного к машине по дорогам этого же города. Так вот к чему я... почему к данному субъекту нельзя проверить такое наказание!?протянуть через весь город, а шрамы и стертая кожа напоминали бы о содеянном.
Меня больше интересует, откуда у нее, только получившей права, привычка пялить в телефон на ходу. Уж не маманя ли ее так делала за рулем при дочери?
А про ужесточение выдачи прав... У нас и так все ужесточено до предела. Я права получал в США, Майами, Штат флорида. Приехал с отцом в DMV (местное ГИБДД), говорю "Хачу права", мне указывают на стенд с брошюрами и говорят, мол берите правила и учите. Взял этот тоненький журнальчик, за неделю все выучил, пришел на экзамен. Меня поставили перед компьютером на котором программа выбирает из ПДД 5 вопросов и задает мне... А там еще и варианты ответов имеются, я ответил верно на 4 из 5. Мне сказали, что теперь можно практику сдавать и можно сдавать прямо сейчас, я согласился. Негр инструктор презентабельного вида в очках сел ко мне на переднее сиденье и говорит поехали. Мы просто прокатились вокруг торгового центра. Разгонись, затормози, вот тут припаркуйся, вот тут развернись. В общей сложности минут 10 ушло, даже на дорогу не выезжали. И все, я получил права. С таким же успехом их можно в упаковки с хлопьями вкладывать, как приз, разницы мало. Так что ужесточения условий получения не помогут, а вот ужесточения наказаний очень даже помогут. Если бы она осознавала, что прочекать Вотсап ей может потенциально стоить 10 лет на тюрьме без возможности отмазаться, мне кажется она бы потерпела до светофора или конечной точки маршрута.
Да Михаил Владимирович?
То писали что она трезвая, потом что пьяная
Сперва писали у нее мол за год 8 штрафов, теперь в посте - 50
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Автор, что тебя в голове, что ты убийцу называешь "автоледи"?
Ну а за "отвлеклась на телефон", надо накинуть ещё пятёрку. Отвлеклась на телефон и убила людей, и выдаёт это за смягчающие обстоятельства с убийством по неосторожности, это как вообще?
Это обстоятельство отягчающее. Ждём завтра, что кто-то скажет "я был бухой, не мог трезво оценить ситуацию, надо понять и простить?"
П. С. А домашний арест ей дали, чтобы успела забеременеть и получить отсрочку? Это просто жесть. Убил двух детей и сиди дома...