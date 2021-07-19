Умер второй ребенок из трех, сбитых 18-летней студенткой на пешеходном переходе

Между тем, девушка, сидевшая за рулем авто и сбившая детей, 18-летняя студентка РАНХиГС Валерия Башкирова, и ранее не отличалась примерным поведением за рулем. За ней числилось несколько ПДД - и это всего за год! (Разные источники сообщают о 50 штрафах за превышение скорости, полученные студенткой за время владения правами на вождение авто). А в момент наезда она и вовсе была занята - по ее словам, сказанным на суде, "отвлеклась на телефон" и не заметила пешеходов на переходе.