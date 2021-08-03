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Факир был пьян и фокус не удался: неумелый мототрюкач из Крыма попытался проехать на заднем колесе

Факир был пьян и фокус не удался: неумелый мототрюкач из Крыма попытался проехать на заднем колесе (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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В городе Саки мотоциклист решил продемонстрировать свои навыки езды на заднем колесе, но что-то пошло не так...

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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6k
КОСТЯН 52 минуты назад
Довыё***ся
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883
Наташа Гадова Полчаса назад
Регу повезло, что встречки не было
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24k
Vazari 37 минут назад
Да там весь выводок ремня просит и пересадки на лиспаеды. Достаточно, как они на главную дорогу в три ряда, сбитые в кучу щемятся.
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2k
Vitamin 50 минут назад
Ещё одно двухколёсное дебило...))
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1k
Hallo FreeSpace 56 минут назад
научится
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