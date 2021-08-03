Факир был пьян и фокус не удался: неумелый мототрюкач из Крыма попытался проехать на заднем колесе

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В городе Саки мотоциклист решил продемонстрировать свои навыки езды на заднем колесе, но что-то пошло не так...
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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