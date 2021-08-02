В Иванове полицейский УАЗ сбил молодую девушку

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В Иванове сотрудник полиции на служебном автомобиле УАЗ сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В отношении сотрудника полиции составили административный материал по статье 12.18 КоАП РФ.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп пешехода сбили полиция
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Девушка даже голову в сторону буханки не повернула.
Ну и менты конечно тоже идиоты. Могли бы ее 100 раз объехать.
Вот это девушки в Иваново. Её буханка чуть не переехала.
Как бы потом не сказалось.