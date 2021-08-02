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В Иванове полицейский УАЗ сбил молодую девушку

В Иванове полицейский УАЗ сбил молодую девушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 августа 2021 13:36
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   полиция   
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В Иванове сотрудник полиции на служебном автомобиле УАЗ сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   полиция   
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11  комментариев
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613
Вальдемар 2 часа назад
Баба дура! Повелась на уговоры отказаться от медпомощи. Даже если действительно нет ущерба надо все равно снимать повреждения и оставлять слепошарого ублюдка без работы.
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3k
Сергей 12 минут назад
Какой протокол ??? Административный ???
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146k
anthrax 20 минут назад
Я бы за такое с мусоров три шкуры содрал.
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13k
Михаил Гривин 39 минут назад
"Сообщается, что медицинская помощь пострадавшей не понадобилась" - ещё бы, это же Иваново! Бабе свезло, она себе наконец мужа нашла, а если он вдруг передумает - то у нее тут же три скрытых перелома найдётся.
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18k
Юрий Час назад
После такого, водила обязан на ней жениться....
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18k
Василий 2 часа назад
Фига у водилы реакция, он начал тормозить только после удара. Слепой что ли?
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9k
harlamov 2 часа назад
Они там все слепые что ли в Иваново?
Девушка даже голову в сторону буханки не повернула.
Ну и менты конечно тоже идиоты. Могли бы ее 100 раз объехать.
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14k
Alex ASK 2 часа назад
"Сообщается, что медицинская помощь пострадавшей не понадобилась"
Вот это девушки в Иваново. Её буханка чуть не переехала.
Как бы потом не сказалось.
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