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Употребил за час до ДТП: в Иркутской области по вине пьяного водителя пострадал двухлетний ребенок

Употребил за час до ДТП: в Иркутской области по вине пьяного водителя пострадал двухлетний ребенок (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 августа 2021 12:18
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   
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В Черемхово 47-летний пьяный водитель серой Toyota Corona Premio столкнулся с аналогичным автомобилем зелёного цвета, в котором находились женщина с двухлетней дочерью.

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Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   
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7  комментариев
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453
liveevil 36 минут назад
"Ужесточить" и дать тебе дятлу по шапке, чтобы не ездил больше пьяным
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28k
Кот Баюн 11 минут назад
Писец.. 10 суток, Карл! Не ЛЕТ, а СУТОК! я в акуе
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26k
Rest Tremor 16 минут назад
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6k
Ф Ив Час назад
Как говорится не судите, да не судимы будете, но за подобное ДТП в состояние алкогольного опьянения надо не десять суток давать, а десять лет - пострадал человек, тем более ребенок. А ДТП со смертельным исходом приравнивать к умышленному убийству с отягчающими. Иначе мы никогда не искореним подобное, по другому люди не понимают.
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4k
tamin 2 часа назад
Вот тварь
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878
Электрик 2 часа назад
Ублюдок!!!!

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