Употребил за час до ДТП: в Иркутской области по вине пьяного водителя пострадал двухлетний ребенок

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В Черемхово 47-летний пьяный водитель серой Toyota Corona Premio столкнулся с аналогичным автомобилем зелёного цвета, в котором находились женщина с двухлетней дочерью.
Виновник находился за рулем в нетрезвом виде. Кроме того, у мужчины отсутствует водительское удостоверение. Суд назначил нарушителю наказание в виде ареста на срок 10 суток.
Момент столкновения и интервью с виновником
В результате ДТП медицинская помощь потребовалась ребенку.
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Метки: Toyota аварии авто авто аварии видео дтп пьяный за рулем
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