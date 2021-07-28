Toyota Century — совершенство родом из восьмидесятых

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В современном городе, наблюдая за дорогой, сложно не насчитать десяток разных Тойот и Лексусов за пару минут. Но эта модель – исключение.
Toyota Century, японский седан премиального класса, производится небольшим количеством в основном для внутреннего рынка Японии.
На таких седанах ездили высшие чины японского правительства, в том числе Премьер-министр, ими пользовалась императорская семья и очень обеспеченные бизнесмены. Чем же могла порадовать машина всех этих людей? Давайте заглянем в салон.
Конкретно эта машина 1984 года (новая на тот момент платформа VG40), её пробег за всё время около 30 тыс. километров, идеальная сохранность. Жаль, что эту прекрасную шерстяную обивку нельзя попробовать на ощупь по фото.
На современных машинах, с завода, такой уже не встретишь. Сами сиденья с электрорегулировками, это начало восьмидесятых, напомню.
Спереди, на центральной консоли находится сенсорная панель управления климатической установкой. Климат контроль уже в те годы был двухзонный, с микропроцессорным управлением.
Чуть ниже притаилась стереосистема с цифровым управлением, разработанная специально для Century. Управление климатом и музыкой продублировано для пассажиров заднего ряда.
Приборная панель с обычными, а не цифровыми индикаторами и довольно лаконична. Помимо спидометра есть всего два указателя, уровня топлива и температуры двигателя, плюс целая гирлянда контрольных лампочек.
Вверху, слева от спидометра есть небольшой цифровой экран, куда выводятся обороты двигателя, напряжение бортсети и еще какие-то иероглифы.
Работу водителя облегчает круиз контроль. Есть автоматическая система, приглушающая свет фар, только я не совсем понял, как она работает. Это не автоматическое переключение с дальнего на ближний, а полноценное снижение накала ламп.
На холостых и средних оборотах 5V-EU почти не слышен, только если резко вдавить газ в пол, становится заметен его недовольный приглушенный баритон.
Коробка передач – четырёхступенчатый автомат, привод, разумеется, задний, причем мост неразрезной, на рычажно-пружинной подвеске со стабилизатором.
Любопытно, что выпускаемые сейчас Toyota Century третьего поколения (с 2017 года) внешне напоминают эту старую-добрую платформу VG40, появившуюся в 1982-м. Потому что совершенство в доработках не нуждается.
Кстати, единственное упоминание о Тойоте у этой машины находится на панельке между задними фонарями. Даже эмблема здесь своя собственная, в виде позолоченной птицы Феникс.
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