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Toyota Century — совершенство родом из восьмидесятых

Toyota Century — совершенство родом из восьмидесятых (20 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 08:52
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   Toyota Century   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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В современном городе, наблюдая за дорогой, сложно не насчитать десяток разных Тойот и Лексусов за пару минут. Но эта модель – исключение.

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Метки: Toyota   Toyota Century   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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