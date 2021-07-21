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Cadillac 1959 года: апогей «плавниковой» моды

Cadillac 1959 года: апогей «плавниковой» моды (17 фото)

Автор:
21 июля 2021 08:51
Сообщество : Автомир
Метки: Cadillac   авто   автодизайн   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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В конце 50-х модельный ряд компании Кадиллак был выстроен так, чтобы он отвечал любым запросам взыскательной публики. Шутка ли к сезону 1959 года фирма подготовила 13 автомобилей. Среди них целых два кабриолета, три купе, шесть седанов (в том числе длиннобазный) и лимузин! Машины незначительно отличались по внешнему виду, но при этом сохраняли единообразный стиль, который в то время называли не иначе как «плавниковый».
"В 1959 году Кадиллак начинает новую эпоху автомобильной техники. Машина имеет необычайный вид… Ветровое стекло придает неограниченную обзорность, новая решетка радиатора, новейшие очертания крыши сочетаются с ведущими линиями задних стабилизаторов. Высокий уровень инженерного искусства и производства, роскошная внутренняя отделка, являющаяся сама по себе источником незабываемого наслаждения — все это придает совершенно исключительный характер новой модели Кадиллак."
Официальный проспект фирмы Cadillac 1959 года.
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Метки: Cadillac   авто   автодизайн   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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3  комментария
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dima423 2 часа назад
мне нравятся эти плавники... такие забавные) Вообще америка тех лет конечно гораздо круче чем ссср тех лет, в америке ТОГДА была свобода... больше делалось для людей, а в ссср для страны-для партии) А вот сейчас сами США почти стали СССРом, практически скатились к однопартийности, сплошная цензура, гонка вооружений, тупая пропаганда и тд...
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9k
kaboza 9 минут назад
время такое было....некоторые поймут)))
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