Cadillac 1959 года: апогей «плавниковой» моды

В конце 50-х модельный ряд компании Кадиллак был выстроен так, чтобы он отвечал любым запросам взыскательной публики. Шутка ли к сезону 1959 года фирма подготовила 13 автомобилей. Среди них целых два кабриолета, три купе, шесть седанов (в том числе длиннобазный) и лимузин! Машины незначительно отличались по внешнему виду, но при этом сохраняли единообразный стиль, который в то время называли не иначе как «плавниковый».

"В 1959 году Кадиллак начинает новую эпоху автомобильной техники. Машина имеет необычайный вид… Ветровое стекло придает неограниченную обзорность, новая решетка радиатора, новейшие очертания крыши сочетаются с ведущими линиями задних стабилизаторов. Высокий уровень инженерного искусства и производства, роскошная внутренняя отделка, являющаяся сама по себе источником незабываемого наслаждения — все это придает совершенно исключительный характер новой модели Кадиллак."

Официальный проспект фирмы Cadillac 1959 года.

0 Источник: Название говорит само за себя. Автомобили Cadillac 1959 модельного года щеголяли роскошными «плавниками», крыльями, воздухозаборниками, задними фонарями стилизованными под ракетные ускорители, а также кабинами застекленными на манер скоростных истребителей. Причем именно Кадиллаки 1959 года стали символом эпохи «аэрокосмического» стиля. А все благодаря заостренным, четко очерченным и очень высоким хвостовым килям. Ранее, а уж тем более потом, ни один из американских автопроизводителей не осмелился разместить на своих машинах такие высокие «хвосты».

Cadillac Sixty-Two Convertible 1948 года 0 Источник: Впрочем, Cadillac 1959 года не единственный автомобиль компании, со столь специфическим хвостовым завершением. Еще в 1948 году фирма представила Cadillac Series 62 с аккуратными, небольшими, заостренными к верху «плавничками». Впоследствии стилисты Кадиллак придерживались разумной достаточности и вплоть до вышеозначенных моделей Cadillac 1959 года, не применяли сколько бы крупных «хвостовиков».

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Imperial 1957 модельного года 0 Источник: Все изменилось в октябре 1956 года, когда фирма Chrysler представила свой новый Imperial. В Крайслер радикальным образом переработали дизайн своего флагмана, придав тому прогрессивную фронтальную обработку с четырехфарной головной оптикой. Не менее авангардной получилась и корма, неотъемлемой частью которой стали ярко выраженные «плавники» с вписанными в них фонарями. Новый Империал стал словно пощечиной для GM. Крайслеровская машина выглядела явно выигрышнее и современнее на фоне консервативных Кадиллаков. В результате высшее руководство General Motors приказало в срочном порядке разработать более стилистически совершенные чем у конкурента автомобили.

0 Источник: Дизайнеры GM потрудились на славу, и менее чем за 6 месяцев создали проект совершенно нового кузова с известными нам гипертрофированными «плавниками». Тут стоит отметить, что сами создатели весьма неоднозначно воспринимали такой дизайн, слишком уж он существенно отличался от предыдущих машин. Но в руководстве стояла установка «догнать и перегнать», так что новый кузов был принят в работу.

Cadillac Sixty-Two Convertible 0 Источник: В производство автомобили пошли в конце 1958 года, как модели следующего года. Основная серия Sixty-two (Series 62) включала в себя четырехдверные хардтоп-седаны с плоской или покатой крышей, а также «двухдверки» с закрытым или открытым кузовом. Это были самые доступные машины цена на них стартовала с отметки 4900$. В отдельную серию были выведены модели Fleetwood 60 Special (седан с улучшенной отделкой) Eldorado, Eldorado Brougham и Fleetwood 75.

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Cadillac Sixty-Two DeVille 0 Источник: В техническом плане автомобили были практически идентичны. Для Sixty-two, базовой версии Fleetwood 60 и Fleetwood 75 предлагался 8-цилиндровый мотор объемом 390 куб. дюймов (6,4 л) и мощностью 325 л.с. В остальных случаях предлагался этот же мотор, оборудованный тремя карбюраторами и мощностью 345 л.с. Колесная база за исключением лимузина Fleetwood 75 у всех автомобилей была одинакова и составляла 3302 мм. Вообще с точки зрения габаритов машины были весьма немаленькими. Длина превышала 5,7 метров, а ширина 2 метра. Тем не менее за счет приземистого силуэта и стильного оформления, назвать их внешний вид тяжеловесным язык никак не повернется.

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0 Источник: Все автомобили получили отличное оснащение. Уже в базе предлагались: четырехступенчатая АКПП, усилитель руля и тормозов. За доплату можно было получить кондиционер, автоматический переключатель света фар, круиз-контроль, радиоприемник, электропривод окон и сидений. Особняком стоял Cadillac Eldorado Brougham, который был «упакован» максимально.

Двигатель Cadillac 390 0 Источник:

Cadillac Eldorado Biarritz 0 Источник: За более чем 60 лет после выхода в свет автомобилей Cadillac 1959 года, они успели превратиться в самый настоящий объект искусства и предметом охоты для коллекционеров. Машины настолько узнаваемы, что даже человек, который совсем не разбирается в технике, опознает в них если уж не Cadillac, то американский автомобиль эпохи 1950-х. Впрочем, сейчас этих автомобилей в хорошем состоянии осталось не так уж и много. Хотя выпустили их немало — 142272 экземпляров.

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