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Водитель ВАЗовской «восьмерки» перед поворотом вышел на обгон, но увидев встречную машину, резко затормозил и вылетел с дороги.
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии ваз вазовские тормоза видео дтп обгон
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