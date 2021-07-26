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Знаменитые ВАЗовские тормоза в действии

Знаменитые ВАЗовские тормоза в действии (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 12:48
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   ваз   вазовские тормоза   видео   дтп   обгон   
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Водитель ВАЗовской «восьмерки» перед поворотом вышел на обгон, но увидев встречную машину, резко затормозил и вылетел с дороги.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   ваз   вазовские тормоза   видео   дтп   обгон   
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13  комментариев
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7k
Tamdima 2 часа назад
Самоликвидировался. Жалко только людям урон нанёс!
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−2
СуньВЧуньХань или просто Волк 20 минут назад
Не в ВАЗовских тормозах дело, а в отсутствии их тех обслуживания. Несколькими постами раннее реношку закрутило так же.
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558k
Alexey Berestenko 51 минуту назад
А мужик со встречки во двор к себе заворачивал
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13k
Jearom 58 минут назад
права купил, а ездить - не купил.. идиота кусок - в закрытый поворот на обгон..
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11k
Taximaxi Час назад
Лада проигрывает в краш-тестах,но компенсирует это самовыпилом оленей.
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9k
Kostick Час назад
красиво ушуршал)
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27k
lem02 Час назад
В своей полосе вроде места предостаточно. С чего по тормозам то?
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9k
Александр Час назад
Тормоза, которые между рулём и сиденьем?
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6k
Игорь Час назад
конечно - виноваты тормоза
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12k
Kost Час назад
Тормоза нажал, а сцепление забыл. задние колеса заблокированы, передние гребут.
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3k
Сергей Час назад
Причём тут вазовские тормоза ! Нужно просто включать голову- раз !
Следить за ВАЗовскими тормозами-два!
И самое главное-начал тормозить- понесло- ТОРМОЗ НЕ ОТПУСКАЙ ! ПУСТЬ ЗАНОСИТ СИЛЬНЕЕ! ))
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46
svarog19692007 Час назад
Точно говорят - дебил ! Обгон в зоне с плохим обзором...
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