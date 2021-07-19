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Авария дня. Водитель разбился, уходя от полицейской погони

Авария дня. Водитель разбился, уходя от полицейской погони (5 фото + 2 видео)

Автор:
19 июля 2021 10:57
Сообщество : Аварии
Метки: Погоня   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Южно-Сахалинске на улице Ленина водитель автомобиля Toyota Mark II пытался скрыться от полиции и на огромной скорости врезался в столб. Машину буквально разорвало пополам.
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Метки: Погоня   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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22  комментария
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4k
Roman 2 часа назад
Вот если бы каждую ночь грохот выхлопа автомотопедиков прерывался ударом об столб! Да хотя бы по нечётным дням!
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31k
Aleksandr 4 минуты назад
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47k
parallax Полчаса назад
Хренасе. 20 штрафов и без прав. Это как понимать?
Отобрали права, или он 20 раз попадался без оных.
Если последнее, то это какой-то литый звиздец.
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8k
Сол Гудман 40 минут назад
Самоликвидировался, главное с собой никого не прихватил. Таких чертей вообще нисколько не жаль.
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11k
Великий Кормчий 46 минут назад
Каждому городскому гонщику - свой именной столб!
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435
Дмитрий 47 минут назад
Одним опасным дураком меньше.
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886
Игорь 50 минут назад
Никто посторонний не пострадал? Отлично! Дебил к этому шёл - туда ему и дорога.
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7k
Колорад 53 минуты назад
Низко летел - к дождю.
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593
vasilykopkov 59 минут назад
Надеюсь он размножиться не успел...
Дарвина ему тогда....
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6k
кот базилий Час назад
Вот такие черти годами ездят без прав и без наказаний, потому что откупаются без проблем. "А "Марк" был хороший"
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6k
Trenzel2003 Час назад
Это хорошо что водятел самоустранился никому не нанеся существенного вреда. Самоубился, и хрен с ним. А вот если бы эта тварь еще и убила бы кого то!..
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535
робт Час назад
типичный для региона японский гнилой распил
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1k
emporio_ss Час назад
полиция отчистила город
Ссылка coub.com
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2k
A Час назад
Красавец Показательная самоликвидация- никто из окружающих не пострадал, а сам в тотал.
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2k
Николай 2 часа назад
Похоже на тот самый "распил"
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20k
Мерзавец... 2 часа назад
Красотища то какая! Минус одна гнида, столбу награду! Жмура выкинуть на безымянку!
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4k
tamin 2 часа назад
Хорошо, что не в людей. А так-сам нарушил сам самовыпилился.
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17k
Dr.CrAzY 2 часа назад
феерично...

слава Богу никого не забрал!..
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2k
Дмитрий ! 2 часа назад
Toyota Mark II-это диагноз.
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13k
Роберт Шекли 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
Ушёл блин от погони...
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