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В Южно-Сахалинске на улице Ленина водитель автомобиля Toyota Mark II пытался скрыться от полиции и на огромной скорости врезался в столб. Машину буквально разорвало пополам.
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По данным областного УГИБДД, у 29-летнего водителя не было водительского удостоверения, а также имелось более 20 штрафов.
Присутствует ненормативная лексика!
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Отобрали права, или он 20 раз попадался без оных.
Если последнее, то это какой-то литый звиздец.
Дарвина ему тогда....
слава Богу никого не забрал!..