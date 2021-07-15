524
3
1
На трассе М-2 «Крым» в Щекинском районе, по предварительной информации, 26-летний водитель Mitsubishi Lancer столкнулся с попутной фурой MAN, после чего вылетел на встречную полосу и врезался в ГАЗ «Валдай».
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Водитель и пассажир Mitsubishi Lancer, 22-летняя девушка, скончались от полученных травм в больнице.
Присутствует ненормативная лексика!
Вероятно, водитель Mitsubishi Lancer решил опередить фуру справа.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Пожарная машина врезалась в забор под Хабаровском
- Авария дня. Смертельный проезд на "красный" в Ульяновской области
- Авария дня. Момент смертельного ДТП в Ленинградской области
- Авария дня. ДТП с автобусом под Великим Новгородом
- Авария дня. В Новосибирске мотоциклист упал прямо под колеса тягача
18
Понравилось18
Новости партнёров
Такой образ мыслей нынче моден и весьма распространён.