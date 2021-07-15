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Авария дня. Жесть из Тульской области

Авария дня. Жесть из Тульской области (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 11:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На трассе М-2 «Крым» в Щекинском районе, по предварительной информации, 26-летний водитель Mitsubishi Lancer столкнулся с попутной фурой MAN, после чего вылетел на встречную полосу и врезался в ГАЗ «Валдай».
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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1k
Feathery 2 часа назад
Обочечник обыкновенный! Спешил на гей парад - успел на свои похороны... Да ещё и две машины повредил...
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17k
KOSTELLO Полчаса назад
Я так понял, любитель обогнать по разгонной полосе, цепанул обочину?
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3k
Max Lu Час назад
по ходу на разгоночной полосе не успел перестроиться и разгонялся дальше по обочине и занесло... зачем было спешить? один хрен поток плотный и какая разница перед или за грузовиком ехать? жалко девушку
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11k
Eltiftel 2 часа назад
чем быстрее едешь, тем медленнее понесут
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11k
Вася 2 часа назад
что в голове у этих уродов ?? понты ссука типа "нессыпраарвёмся".. и ведь дохрена таких
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