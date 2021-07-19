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В Кировской области на Советском тракте 43-летний водитель KIA Soul уснул за рулем и выехал на встерчную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фурой. Виновник ДТП скончался на месте.
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В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб, а водитель грузового автомобиля получил травмы. По факту ДТП проводится проверка, – информирует ГИБДД Кировской области.
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