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Авария дня. Уснул навсегда

Авария дня. Уснул навсегда (2 фото + 2 видео)

Автор:
19 июля 2021 11:52
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   уснул за рулем   
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В Кировской области на Советском тракте 43-летний водитель KIA Soul уснул за рулем и выехал на встерчную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фурой. Виновник ДТП скончался на месте.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   уснул за рулем   
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Hugo_RnD 2 часа назад
выглядит так, словно рег дальше поехал.....
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Пётровыч 2 часа назад
Ещё в автошколе учили, если чувствуешь усталость, глаза слипаться начинают, тормозни, поспи хоть минут 15-20.
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Михаил Пелих Пётровыч Час назад
Вот именно. А многие уповают на свою силу, выносливость, мол ещё чуть чуть и потом. А ведь даже медленно моргнуть уже пролетаешь несколько метров не контролируя машину. Зачем такой риск? Много на дальние расстояния езжу, только почувствовал усталость и что очень часто моргать начинаю, тут же останавливаюсь в туалет, воды попить, умыться и поспать хоть немного. Не рискуйте народ...
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