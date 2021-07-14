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Авария дня. В Башкирии водитель погиб вместе со своей матерью

Авария дня. В Башкирии водитель погиб вместе со своей матерью (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: kia   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   не уступил   смертельное дтп   
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Под Уфой 38-летний водитель Kia Ceed из Пермского края на перекрёстке не уступил дорогу тягачу Skania и столкнулся с ним. Погибли два человека.
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Метки: kia   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   не уступил   смертельное дтп   
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7  комментариев
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9k
Александр 3 часа назад
Дурацкая авария. Людей жаль
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−47
с миру по нитке 5 минут назад
пока фуры будут ездить по общим дорогам каждый день будем наблюдать такие ситуации.
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1k
WTF? Час назад
Очень кажется что были не пристегнуты... Жаль
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8k
Cornho 2 часа назад
КАК можно не заметить фуру???
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46
Abeille133 2 часа назад
прям как самоубийство ...
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