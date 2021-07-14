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Под Уфой 38-летний водитель Kia Ceed из Пермского края на перекрёстке не уступил дорогу тягачу Skania и столкнулся с ним. Погибли два человека.
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Метки: kia аварии авария дня авто видео дтп не уступил смертельное дтп
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