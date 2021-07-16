Меткое попадание! ДТП которого не ждешь

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Автор ролика из Волгограда ехал себе спокойно и невольно стал участником ДТП. Встречный старенький "Гольф" потерял колесо, которое отлетело прямо в автомобиль с регистратором.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп колесо колесо отвалилось
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