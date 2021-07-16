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Меткое попадание! ДТП которого не ждешь

Меткое попадание! ДТП которого не ждешь (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 июля 2021 12:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   колесо   колесо отвалилось   
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Автор ролика из Волгограда ехал себе спокойно и невольно стал участником ДТП. Встречный старенький "Гольф" потерял колесо, которое отлетело прямо в автомобиль с регистратором.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   колесо   колесо отвалилось   
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7  комментариев
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Борис Карабанов 2 часа назад
Блин, ну неужели не было никаких признаков-предвестников у Гольфа? Ни стука, ни вихляния? Прямо вот так сразу - хлоп и отстрелилось колесо со всех шпилек/болтов сразу?
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Бодан Бачевский Полчаса назад
Музыку нормальную чувак слушает...
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Fisher1979 2 часа назад
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