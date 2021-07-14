Весёлый молочник: попавшего в ДТП новосибирского водителя облило с ног до головы краской

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В Новосибирске в результате столкновения Toyota Nadia и Subaru Legacy одного из водителей залило краской. Водиетель Toyota, вероятно, ехал из магазина лакокрасочных материалов и перевозил ведра с краской.
Ведра с белой краской находившиеся в машине, разбрызгались по салону, а также полностью окрасили водителя.
Причиной ДТП стало то, что один из участников не уступил на перекрестке дорогу другому водителю.
Авторский пост
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