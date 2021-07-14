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Весёлый молочник: попавшего в ДТП новосибирского водителя облило с ног до головы краской

Весёлый молочник: попавшего в ДТП новосибирского водителя облило с ног до головы краской (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 09:54
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   краска   курьез   
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В Новосибирске в результате столкновения Toyota Nadia и Subaru Legacy одного из водителей залило краской. Водиетель Toyota, вероятно, ехал из магазина лакокрасочных материалов и перевозил ведра с краской.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   краска   курьез   
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9  комментариев
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
ДПС наверно уржались
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8k
Lev Asriev 43 минуты назад
Напомнило реальный случай. Знакомый пасечник, ехал на свежекупленном "Санг-ёнге", с двумя 25 литровыми бутылями только что откаченного меда. Далее, по классике. Резкое торможение, бутыли ломаются, весь низ машины приобретает дополнительный медовый "антикор"))). В машине больше года стоял вкусный запах меда.
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1k
Йожык Час назад
Красочное видео
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905
GoInDown Час назад
Хорошо что не загорелся

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