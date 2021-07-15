Майкл Фелпс недоделанный: в Архангельской области пьяный водитель пытался вплавь скрыться от инспекторов ГИБДД

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Экипаж ГИБДД из Северодвинска ранним утром на проспекте Мира заметил автомобиль Chevrolet, водитель которого совершал странные маневры. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.
Вскоре, в одном из гаражных кооперативов на берегу залива, нарушитель бросил свой автомобиль и попытался переплыть на противоположный берег. Инспекторам пришлось одолжить у рыбака лодку, они быстро догнали обессилевшего водителя.
Пойманный мужчина оказался полностью голый
Алкотестер подтвердил наличие у водителя наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении любителя пьяной езды и плавания сотрудниками ГИБДД составлено пять протоколов.
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Этапы:
1. Избыточный приём алкоголя
2. Опасное вождение в городской черте
3. Стометровка по пересечённой местности
4. Алкозаплыв в открытой воде - 100метров
5. Дыхательные упражнения в трубочку.
Надеюсь нашему чемпиону-нудисту предложат позаниматься чем-то подобным, но уже без алкоголя, без водительских прав и в качестве приза дадут ему штраф на много денег.
" Хватит! воскликнул великий комбинатор. Больше ждать я не намерен. Приходится действовать не только на суше, но и на море."