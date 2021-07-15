FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8154 поста • 725 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Майкл Фелпс недоделанный: в Архангельской области пьяный водитель пытался вплавь скрыться от инспекторов ГИБДД

Майкл Фелпс недоделанный: в Архангельской области пьяный водитель пытался вплавь скрыться от инспекторов ГИБДД (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 12:20
Сообщество : Автомир
Метки: Погоня   авто   видео   гибдд   дпс   пловец   преследование   пьяный за рулем   
811
1
1
Экипаж ГИБДД из Северодвинска ранним утром на проспекте Мира заметил автомобиль Chevrolet, водитель которого совершал странные маневры. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Погоня   авто   видео   гибдд   дпс   пловец   преследование   пьяный за рулем   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Евгений 2 часа назад
Пойман, но не сломлен!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80
Airbiker 2 минуты назад
Триатлон уже не тот! Гаишники на лодке - просто чудо!)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Денис 3 минуты назад
Это какой-то новый вид спорта, типа алкотрёхборье.
Этапы:
1. Избыточный приём алкоголя
2. Опасное вождение в городской черте
3. Стометровка по пересечённой местности
4. Алкозаплыв в открытой воде - 100метров
5. Дыхательные упражнения в трубочку.

Надеюсь нашему чемпиону-нудисту предложат позаниматься чем-то подобным, но уже без алкоголя, без водительских прав и в качестве приза дадут ему штраф на много денег.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
276
Егор Петренко 7 минут назад
Веслом ему по кумпалу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hallo FreeSpace 46 минут назад
кино и немцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
КОСТЯН Час назад
Хорошая попытка, оригинальная)).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Viktor 2 часа назад
Перефразируя Бендера действовали и на суше, и на воде!


" Хватит! воскликнул великий комбинатор. Больше ждать я не намерен. Приходится действовать не только на суше, но и на море."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Tamdima 2 часа назад
Фига себе ихтиандр
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что творится в головах людей, которые публикуют такие объявления? Что творится в головах людей, которые публикуют такие объявления? Пьяный смельчак в Москве угнал авто элитной части ГИБДД и попал на видео Пьяный смельчак в Москве угнал авто элитной части ГИБДД и попал на видео Пьяный житель Кызыла протащил на подножке авто инспектора ДПС, зажатого боковым стеклом Пьяный житель Кызыла протащил на подножке авто инспектора ДПС, зажатого боковым стеклом Погоня со стрельбой за пьяной молодежью на ВАЗе в Костромской области Погоня со стрельбой за пьяной молодежью на ВАЗе в Костромской области Погоня со стрельбой за наркокурьером в Санкт-Петербурге Погоня со стрельбой за наркокурьером в Санкт-Петербурге В Ульяновске во время погони машина ДПС попала в аварию В Ульяновске во время погони машина ДПС попала в аварию
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1777250



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Само небо ополчилось на образ "иконы Америки"
2
76
Само небо ополчилось на образ "иконы Америки"
33 примера умного дизайна, который скрашивает жизнь
3
106
33 примера умного дизайна, который скрашивает жизнь
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Brabus 3.6 S — Mercedes-Benz 190E для любителей грубых автомобилей
0
0
Brabus 3.6 S — Mercedes-Benz 190E для любителей грубых автомобилей
Заселение в объекты Краснодарского края с 01 августа 2021. Новые правила, связанные с COVID-19
2
36
Заселение в объекты Краснодарского края с 01 августа 2021. Новые правила, связанные с...
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#дтп#ynews#люди#животные#инцидент#приколы#пешехода сбили#фотографии
#фото#история#прикол#подборка#СССР#Москва#екатеринбург#авто аварии#происшествие#смертельное дтп
#интересно#Россия#аварии#автомобили#автомир#интересное#картинки#авария дня#сша#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться