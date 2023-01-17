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Столкновение «ГАЗели» с самосвалом на кольцевой в Петербурге

Столкновение «ГАЗели» с самосвалом на кольцевой в Петербурге

Автор:
17 января 2023 15:16
Сообщество : Аварии
Метки: ГБО   аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   
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На КАД водитель «ГАЗели» отвлёкся от дороги и кузовом задел стоящий самосвал. В момент столкновения лопнул газовый баллон, очень повезло, что облако не воспламенилось.

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Метки: ГБО   аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   
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2  комментария
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9k
Игорь 11 минут назад
регу ( и водятлу газели) сильно повезло
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Stas 4 минуты назад
стопудово втыкал в мобилу и проспал припаркованного!
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Олег

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