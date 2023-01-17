Столкновение «ГАЗели» с самосвалом на кольцевой в Петербурге

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На КАД водитель «ГАЗели» отвлёкся от дороги и кузовом задел стоящий самосвал. В момент столкновения лопнул газовый баллон, очень повезло, что облако не воспламенилось.
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В результате инцидента никто не пострадал.
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