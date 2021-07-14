Почему компания «Toyota» не выпускает мотоциклы

Честно говоря, компания Toyo Motors была лишь одним из более чем 100 японских производителей мотоциклов, которые приходили и уходили. Порой виной тому были не просчеты в бизнес-моделях, а стихия.



Так, в 1959 году тайфун Исеван, более известный за пределами Японии как тайфун Вера, привел к гибели более чем 5000 человек. Более полутора миллионов людей остались без крова.