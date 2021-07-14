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Почему компания «Toyota» не выпускает мотоциклы

Почему компания «Toyota» не выпускает мотоциклы (11 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 09:26
Сообщество : Мото
Метки: Toyota   авто   автомир   автомобили   мото   мотоциклы   
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Есть мотоциклы Honda и Suzuki, Yamaha и Kawasaki, но байков Toyota нет. При этом у компании было мотоподразделение. Так что с ним стало?

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Метки: Toyota   авто   автомир   автомобили   мото   мотоциклы   
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2  комментария
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Улыбака 3 часа назад
Ну так каким образом тайфун помешал производству мототехники? Как говорится, тема
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1k
Скальпы Гуронов Полчаса назад
Вспомнился анекдот:
Сидит Мойша у входа в банк и торгует семечками. К нему подходит Абрам и просит занять денег. Мойша ему отвечает:
- Не могу. У меня договор с этим банком!
- Какой такой договор?
- Я никому не даю денег взаймы, а они не торгуют семачками...
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