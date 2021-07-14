Почему компания «Toyota» не выпускает мотоциклы

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Есть мотоциклы Honda и Suzuki, Yamaha и Kawasaki, но байков Toyota нет. При этом у компании было мотоподразделение. Так что с ним стало?
Когда-то давно Toyota выпускала мотоциклы — с 1949 по 1960 годы. Модели были самыми разными: и велосипеды с моторчиками, и полноценные нейкеды. Их выпуском занималась компания Toyo Motors. То есть эти байки не производились компанией Toyota, но они делались для нее.
Toyo Motors, которая, кстати, не имеет ничего общего с Toyo Tyres, была основана в городе Кария префектуры Аити (Япония). Ее основатель Кадзуо Кавамата очень интересовался двигателями внутреннего сгорания с 20 лет. В свое время Кавамата участвовал в разработке первого переднеприводного автомобиля Японии под названием Roland, в процессе чего познакомился ни с кем иным, как с Киитиро Тойода — основателем компании Toyota.
В 1942 году, после непродолжительной переписки, Кавамата устроился на подработку в исследовательскую лабораторию Toyota Motor Research. В это время он также разработал двигатель Bismotor для мотоциклов, и этот проект, финансируемый Тойотой, привел к тому, что Кавамата организовал производство двигателей для мотоциклов. Вскоре после этого, в 1949 году, он основал компанию Toyo Motors, которая стала дочерней компанией Toyota.
Toyo Motors ставила своей целью выпуск простых и недорогих мотоциклов, в которых так нуждался послевоенный мир. К 1952 году объем производства вырос до более чем 10 000 байков в год. Но успех оказался мимолетным.
Компанию Toyo Motors постоянно преследовали бесконечные жалобы на качество мотоциклов. Виной тому стало необычное решение компании передать на аутсорсинг почти все свое производство. Мотоциклы просто собирались из поступающих на предприятие узлов и агрегатов.
При таком подходе о надежности не могло идти и речи. Инженеры и сотрудники Toyo настаивали на пересмотре бизнес-идеи, но Кавамате это было неинтересно. При этом поговаривают, что территория предприятия была завалена бракованными узлами и агрегатами.
Для краха не хватало только более эффективного конкурента. И вот в 1958 году Honda представила свой Super Cub, и терпение людей по отношению к мотоциклам Toyo лопнуло. С появлением недорогой, но надежной альтернативы их просто перестали покупать.
Честно говоря, компания Toyo Motors была лишь одним из более чем 100 японских производителей мотоциклов, которые приходили и уходили. Порой виной тому были не просчеты в бизнес-моделях, а стихия.
Так, в 1959 году тайфун Исеван, более известный за пределами Японии как тайфун Вера, привел к гибели более чем 5000 человек. Более полутора миллионов людей остались без крова.
Так, в 1959 году тайфун Исеван, более известный за пределами Японии как тайфун Вера, привел к гибели более чем 5000 человек. Более полутора миллионов людей остались без крова.
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