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Toyota Land Cruiser FJ43 — Другой Крузак

Toyota Land Cruiser FJ43 — Другой Крузак (10 фото)

Автор:
15 июня 2021 08:51
Сообщество : Автомир
Метки: land cruiser   toyota   toyota land cruiser   авто   автомир   автомобили   
530
10
В России Toyota Land Cruiser – это, прежде всего, автомобиль бандитов и силовиков, ворвавшийся в нашу жизнь в «славные» 90-е. Поэтому у нас Крузаки до «восьмидесятки» практически не известны, а в Западных странах помнят и любят и гораздо более старые модели. Существует целая индустрия по реставрации классических Land Cruiser как в соответствии с оригиналом, так и на современных агрегатах для комфортной эксплуатации в современных условиях.
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Метки: land cruiser   toyota   toyota land cruiser   авто   автомир   автомобили   
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1  комментарий
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−59
Лучший Друг 3 часа назад
За 10 миллионов рублей кузов буханки ставится на раму и агрегаты крузера и вуаля!
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