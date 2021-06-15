Toyota Land Cruiser FJ43 — Другой Крузак

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В России Toyota Land Cruiser – это, прежде всего, автомобиль бандитов и силовиков, ворвавшийся в нашу жизнь в «славные» 90-е. Поэтому у нас Крузаки до «восьмидесятки» практически не известны, а в Западных странах помнят и любят и гораздо более старые модели. Существует целая индустрия по реставрации классических Land Cruiser как в соответствии с оригиналом, так и на современных агрегатах для комфортной эксплуатации в современных условиях.
Американская компания FJ Company, основанная выходцами из Колумбии Нельсоном и Хуаном Диего, за 11 лет работы стала всемирно признанным экспертом в области восстановления Land Cruiser серии J, а также улучшения характеристик классического внедорожника. Парни выросли в Южной Америке и в их семье, как не удивительно, были два FJ40. Для прикола они подсчитали, что провели в поездках на Land Cruiser 30 000 часов и с самого детства принимали участие в ремонте автомобилей. После смерти дедушки, возникла идея восстановить его любимый FJ40 1982 год выпуска и им это дело так понравилось, что переросло в крупный бизнес. Теперь восстановленные FJ Company классические Крузеры колесят по дорогам и украшают коллекции энтузиастов по всему миру.
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На фотографиях аукционного дома RM Sotheby’s Toyota Land Cruiser FJ43 1981 года выпуска. Land Cruiser серии J производился в различных вариантах колесной базы, для удовлетворения нужд широкой массы потребителей. FJ43 – вариант со средней колесной базой, обеспечивающей более внушительной колесной базой, чем «короткий» FJ40, без особой потери в маневренности и внедорожных качествах. Было еще да более длинных варианта.
Самые популярные модели у коллекционеров сегодня FJ40 и BJ40, ключевое различие между которыми кроется в первой букве индекса: F обозначает бензиновый двигатель, а B – дизельный. Но интерес к удлиненным вариантам растет: представленный на фото FJ43 в конце мая 2021 года был продан на аукционе во Флориде за сумасшедшие 179 200 долларов (более 13 миллионов рублей)!
Автомобиль реконструирован с использованием новой подвески, полностью переработанного 4,5-литрового двигателя Toyota 1FZ (карбюратор заменен на впрыск) и современной механической коробки передач. Также появился гидроусилитель руля, дисковые тормоза, светодиодная оптика. В салоне новый материал обивки сидений, цифровая приборка, система климат-контроля Vintage Air, современная аудиосистема. Все нововведения органично вписаны в классический интерьер. Всё это позволяет эксплуатировать винтажный внедорожник в условиях современного ритма жизни, в т.ч. и в мегаполисах. Конечно, с определенными нюансами.
В общем, езда на древнем Крузаке может причинять не только боль!
Когда на классических УАЗах можно будет комфортно двигаться?! Пусть даже за 10 миллионов рублей...
Когда на классических УАЗах можно будет комфортно двигаться?! Пусть даже за 10 миллионов рублей...
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