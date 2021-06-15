Toyota Land Cruiser FJ43 — Другой Крузак

Американская компания FJ Company, основанная выходцами из Колумбии Нельсоном и Хуаном Диего, за 11 лет работы стала всемирно признанным экспертом в области восстановления Land Cruiser серии J, а также улучшения характеристик классического внедорожника. Парни выросли в Южной Америке и в их семье, как не удивительно, были два FJ40. Для прикола они подсчитали, что провели в поездках на Land Cruiser 30 000 часов и с самого детства принимали участие в ремонте автомобилей. После смерти дедушки, возникла идея восстановить его любимый FJ40 1982 год выпуска и им это дело так понравилось, что переросло в крупный бизнес. Теперь восстановленные FJ Company классические Крузеры колесят по дорогам и украшают коллекции энтузиастов по всему миру.