Водитель Toyota Prius, пойманный на шоссе с тарелкой Starlink на капоте, сказал, что ему нужен интернет в дороге

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Калифорнийский дорожный патруль остановил водителя Toyota Prius, который установил спутниковую антенну на капоте своего автомобиля. На изображениях показана тарелка Starlink, используемая для приёма интернета от спутников SpaceX.
Калифорнийский дорожный патруль недавно обратил внимание на Toyota Prius с установленной на капоте спутниковой антенной Starlink. Мало того, что выглядело это странно, еще и закрывало часть обзора водителя.
«Сэр, я остановил вас сегодня из-за самовольно установленного оборудования на капоте вашего автомобиля. Разве он не закрывает вам обзор во время вождения?» — поинтересовался офицер.
«Только при повороте направо», — честно ответил водитель.
«Сэр, я остановил вас сегодня из-за самовольно установленного оборудования на капоте вашего автомобиля. Разве он не закрывает вам обзор во время вождения?» — поинтересовался офицер.
«Только при повороте направо», — честно ответил водитель.
Водитель Toyota рассказал офицеру, что использовал Wi-Fi для ведения бизнеса из своей машины. Когда Prius припаркован, это, возможно, и неплохая идея, но держать спутниковую антенну на капоте во время движения по скоростному шоссе — точно нет.
В итоге водителю выписали штраф за нарушение ПДД, но ничего не известно о том, станет ли он использовать тарелку и в дальнейшем. Возможно, станет умнее и будет на время движения ее снимать.
В итоге водителю выписали штраф за нарушение ПДД, но ничего не известно о том, станет ли он использовать тарелку и в дальнейшем. Возможно, станет умнее и будет на время движения ее снимать.
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