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Водитель Toyota Prius, пойманный на шоссе с тарелкой Starlink на капоте, сказал, что ему нужен интернет в дороге

Водитель Toyota Prius, пойманный на шоссе с тарелкой Starlink на капоте, сказал, что ему нужен интернет в дороге (2 фото)

Автор:
08 июля 2021 13:34
Сообщество : Автомир
Метки: SpaceX   Starlink   Toyota   Toyota Prius   wifi   авто   автомир   автомобили   
698
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Калифорнийский дорожный патруль остановил водителя Toyota Prius, который установил спутниковую антенну на капоте своего автомобиля. На изображениях показана тарелка Starlink, используемая для приёма интернета от спутников SpaceX.

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Метки: SpaceX   Starlink   Toyota   Toyota Prius   wifi   авто   автомир   автомобили   
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4  комментария
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21k
Сибиряк 4 часа назад
Галоперидол ему нужен!
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11k
Lynx Час назад
А что с самонаведением?
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14k
Габит Калыков 4 часа назад
А на крыше закрепить не додумался?!
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100
Шурман 4 часа назад
А меньше тарелку поставить нельзя ? у него как раз зона покрытия хорошая , помню 18 лет назад все с скайстарами бегали , помню как по 2 просили ставить + свитч , рыбалка через них была шикарная на Сириусе или Астре 19 , на Сириусе студенток много сидело там и приватные фотки и видео и выгрузка была отличной .
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