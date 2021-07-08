Водитель Toyota Prius, пойманный на шоссе с тарелкой Starlink на капоте, сказал, что ему нужен интернет в дороге

Водитель Toyota рассказал офицеру, что использовал Wi-Fi для ведения бизнеса из своей машины. Когда Prius припаркован, это, возможно, и неплохая идея, но держать спутниковую антенну на капоте во время движения по скоростному шоссе — точно нет.



В итоге водителю выписали штраф за нарушение ПДД, но ничего не известно о том, станет ли он использовать тарелку и в дальнейшем. Возможно, станет умнее и будет на время движения ее снимать.